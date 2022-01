Les aiguilleurs de Nouvelle-Aquitaine appellent à nouveau à la grève ce lundi pour réclamer une augmentation de leur prime de travail notamment. Le trafic ferroviaire sera fortement perturbé, aucun train entre Bordeaux, Morcenx, et Dax ne circulera.

Grève des aiguilleurs : aucun train entre Bordeaux, Morcenx et Dax ce lundi

Ils réclament une meilleure gestion de leur fin de carrière et une augmentation de leur prime de travail. Les aiguilleurs de Nouvelle-Aquitaine appellent à nouveau à la grève à partir de dimanche 19h et jusqu'à mardi 8h. Conséquence, le trafic ferroviaire sera très fortement perturbé au sud de Bordeaux notamment, ce lundi 24 janvier 2022.

Dans le détail, aucun TER ne circulera sur la ligne Bordeaux - Morcenx - Dax. Il n'y aura pas non plus de TGV entre Bordeaux et Dax. Pour les autres lignes de manière général, la SNCF ne prévoit qu'1 train sur 3.

Enfin, si vous aviez prévu de prendre la ligne entre Bordeaux et Paris, seul 15% des rames circuleront sur les rails, précise la SNCF dans un communiqué.

