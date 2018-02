Une grève des aiguilleurs SNCF va perturber le trafic de certains RER et Transiliens jeudi en Ile-de-France. Le mouvement devrait commencer dès mercredi soir. Les cheminots protestent contre l'augmentation de la charge de travail et le manque de personnel. Découvrez le détail des perturbations.

Attention si vous devez vous déplacer en Ile-de-France jeudi. La CGT-cheminot lance un mouvement de grève pour protester contre l'augmentation de la charge de travail et le manque de personnel dans les services des aiguilleurs SNCF. Ces cheminots chargés d'organiser la circulation des trains doivent faire face à une "augmentation de cadence qui s'ajoute à une multiplication de travaux à organiser dans un temps réduit sur un réseau saturé", dénonce la CGT dans un tract.

Les perturbations devraient commencer dès mercredi soir.

Le détail des perturbations pour jeudi

RER C - Un train sur deux

RER D - Les trains vers Corbeil-Essonnes - Orry ou Creil desserviront toutes les gares entre Corbeil et Juvisy via Évry-Courcouronnes (et vv), soit 8 trains à l’heure (en pointes) entre Corbeil et Juvisy via Évry-Courcouronnes .

Aucun train ne circule entre Corbeil et Juvisy via Ris-Orangis. Report depuis Évry-Val-de-Seine, Grand-Bourg et Ris-Orangis sur les services urbains de l’agglomération d’Évry.

Un train sur deux circulera entre Melun et Corbeil.

RER E - Branche Nord axe Chelles : service normal légèrement dégradé avec suppression de 20 trains hors heures de pointe entre 9h30 et 16h30.

Branche Sud axe Villiers sur Marne Le Plessis Trévise : service normal légèrement dégradé avec suppression de 26 trains sur l’ensemble de la journée.

Branche Sud axe Tournan : service normal.

Ligne N et U -1 train sur 2 en moyenne

Ligne P - axe Coulommiers : service normal très légèrement dégradé avec suppression de 6 trains hors heures de pointe entre 9h30 et 16h30.

Axe Meaux-La Ferté Milon : service normal.

Axe Meaux : service normal légèrement dégradé avec suppression de 12 trains hors heures de pointe entre 9h30 et 16h30.

Axe Château-Thierry : service normal très légèrement dégradé avec suppression de 6 trains hors heures de pointe entre 9h30 et 16h30.

Axe Provins : service normal très légèrement dégradé avec suppression de 4 trains hors heures de pointe entre 9h30 et 16h30.

Cette grève devrait affecter la circulation des trains TER et Intercités au départ des gares Paris-Austerlitz, Versailles-Chantiers, Dourdan et Etampes.