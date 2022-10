Grève des bus dès lundi à Aix-en-Provence

Un mouvement de grève des personnels Keolis du Pays d'Aix aura des conséquences sur la circulation des bus dès ce lundi 10 octobre. Kéolis annonce des perturbations sur une majorité de ligne, aux heures de pointe.

Le préavis déposé par les syndicats annonce des débrayages entre 7h30 et 8h30 et 16h30-17h30, ainsi que le samedi entre 11h et 12h30. La direction de Keolis estime que des perturbations sont à prévoir sur les lignes : 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,13,14,15,16,17,18, 25, 26, 3SP, 8SP, 9SP, 10SP, 26SP, M3SP, M1, M2 et M3. Les horaires de passage seront disponibles pour les usagers dès ce samedi 8 octobre sur le site aixenbus.fr (sous réserve de modifications de dernière minute).

La Ligne A (AixExpress) circulera normalement selon Keolis, ainsi que les circuits scolaires, les Diablines, le transport à la demande et les lignes 11, 12, 12SP, 15SP, 21, 22 et 23.

La CGT, à l'origine de ce mouvement, demande de meilleures conditions de travail, davantage de bus et dénonce aussi des bus surchargés et une recrudescence des incivilités en raison des manques de moyens. Pour faire face à l'absentéïsme important, notamment des chauffeurs, la CGT réclame également des primes de présence de 150 euros par mois, entre le 1er octobre et le 31 décembre 2022. Le syndicat annonce ce que mouvement pourrait durer plusieurs semaines.