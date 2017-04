Grève des bus du réseau Mistral à Toulon

Un préavis de grève est déposé pour jeudi et vendredi dans les transports en commun à Toulon jeudi et vendredi. Retrouvez ici toutes les perturbations.

La CFDT appelle les agents à cesser le travail jeudi et vendredi dans le réseau de transport en commun Mistral à Toulon. Les salariés espèrent obtenir des augmentations de salaires.

Lignes et services supprimés : les Appel bus 3, 50, 51, 52, 80, 93, 121, 191, les lignes 33, 49, 85, 86, 101, 112 et les Nocturnes 1 - 3 - 18 - 19 - 39 et 70.

Légèrement perturbées : U, 1, 3, 6, 12, 18, 20, 36, 40, 81, 91. > Perturbées : 8, 9, 11B, 19, 111, 129.

Fortement perturbées : 10, 11, 55, 82, 83, 98.

Les services scolaires sont assurés normalement

Les lignes maritimes (8M 18M, 18M Nocturne, 28M), les services scolaires, le service de Transport des Personnes à Mobilité Réduite, les lignes Base Navale (BN1, BN2, BN3) et le service Taxi-Bus (pour la soirée du jeudi 27) seront assurés normalement. Fonctionneront normalement également : les lignes 15, 17, 23, 28, 29 (sauf 13h45 et 15h45 de Université Sud et 14h45 de Toulon non assurés), 31, 39, 63, 64, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 84, 87, 92, 102, 103, 120, 122, 191.