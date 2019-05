Grève des bus en Essonne : la négociation est au point mort

En Essonne, depuis le 6 mai, les 150 bus du réseau de bus Transports intercommunaux Centre Essonne (Tice) ne circulent plus. Les négociations entre les grévistes et la direction sont à l'arrêt.

Essonne, France

Depuis lundi 6 mai, en Essonne, les bus qui desservent normalement 22 lignes, entre Evry, Courcouronnes, Ris-Orangis, Grigny, Corbeil-Essonnes ou encore Sainte-Geneviève-des-Bois, restent bloqués au dépôt situé à Bondoufle. A l'appel de quatre organisations syndicales, une soixantaine de conducteurs (sur près de 400) sont en grève. Ils réclament à la société Tice des arriérés de paiement (primes d'ancienneté, heures de nuit, congés payés, ou encore heures supplémentaires). Ces retards remontent à 10 ans, quand une partie des conducteurs étaient salariés de la société trans-Evry, repris depuis par la Tice.

Statu-quo

Cette année, les prud'hommes ont déjà condamné la société Tice à verser 154.000 euros à 90 salariés. Mais 132 autres réclament eux aussi des arriérés de paiement. La direction de la Tice a mis 1 million et demi d'euros sur la table. Toutefois, aucun accord n'a pour le moment été trouvé. Et pour cause, depuis une semaine, les négociations sont à l'arrêt, la direction accusant les grévistes de bloquer la sortie des bus conduits par des non-grévistes. "C'est faux, rétorque Mamadou Camara, représentant de l'union syndicale, on n'a jamais bloqué le dépôt. Quand les bus sortent le matin, c'est la direction qui leur demande de se mettre sur le bas-côté car il n'y a pas assez de bus pour assurer le service." Le son de cloche est différent du côté du directeur de la Tice, Mohamed Khoutoul, pour qui des huissiers ont bel et bien constaté des blocages : "Des délits d'entrave ont été constatés. De quel droit les grévistes bloquent-ils systématiquement la sortie du dépôt ? Je ne discute pas avec des gens qui ne respectent pas le droit." La direction a donc assigné les grévistes devant le tribunal de grande instance d'Evry. L'audience est prévue ce mardi. En attendant, le directeur de la Tice va tenter, à nouveau, d'instaurer le service minimum dès ce lundi, avec un objectif de 50% des bus en circulation.