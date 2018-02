Perpignan, France

Attention, grève des bus ce mercredi sur une partie de l'agglomération de Perpignan. Sur les 130 conducteurs de VTI, une centaine sera en grève selon les syndicats.

Principales touchées, les lignes scolaires assurées par Vectalia Transport Interurbain, une filiale de Sankéo.

Les lignes touchées

Aucun service : lignes 14, 25, 26, 29, 31, NSC, Canet'ON

Importantes perturbations : lignes 7, 12, 13, 21, 24, 34 et services scolaires

Les conducteurs réclament davantage de sécurité

Les chauffeurs pointent notamment le manque de sécurité à la gare routière scolaire, à côté du Théâtre de l'Archipel. À cet endroit, tous les matins entre 7h et 8h transitent des centaines d'écoliers, collégiens et lycéens qui viennent prendre leur bus.

Malgré une rénovation du parking, il n'y a toujours pas de borne d'accès pour empêcher les voitures de se garer pendant la nuit. La gare routière sert de parking au théatre et aux restaurants et bars de l'avenue Leclerc. Avec cet afflux de véhicules, les chauffeurs craignent l'accident.

Une des autres revendications des grévistes, c'est la ligne 7 : une longue ligne qui va de Peyrestortes à Cabestany en passant par l'aéroport, Médipôle, le Mas Guérido et le Pôle Emploi de Cabestany. Avec le pont Arago au milieu, et c'est là que ça coince : depuis quelques mois, les bus perdent systématiquement une demi-heure pour traverser le pont, avec à la clé de gros retards, et la colère des usagers. Selon l'intersyndicale, deux chauffeurs ont été agressés par des insultes et crachats.

Consultez le détail des perturbations sur le site de Sankéo