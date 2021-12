Grève des chauffeurs routiers de Transport G7 Champagne

Dimanche 19 décembre, les vingt chauffeurs routiers de Transport G7 Champagne se mettent en grève. Un mouvement avec des conséquences sur l'approvisionnement des grandes surfaces pendant les fêtes de fin d'année.

Le problème, ils manquent d'équipements. Ces conditions de travail "à la Germinal" raille Kévin Chalot, délégué CFDT de G7 Transport Champagne, ne sont pas nouvelles. D'après Kévin Chalot : "La Direction a été informée de ces soucis depuis des semaines. On travaille dans le transport frigorifique et on n'a pas d'EPI (Equipement de Protection Individuelle) donc pas de gants, pas de polaires, pas de chaussures de sécurité… Et ce n'est pas tout ! Certains de nos camions n'ont plus de chauffage et ont des pneus dans un sale état."

L'Inspection du travail s'en mêle

Alors durant la grève, l'Inspection du Travail se rend sur les lieux le mercredi 22 décembre pour constater ce que dénoncent les salariés. Le rapport qui en découle tendrait à leur donner raison. Résultat dans la nuit du jeudi au vendredi : les salariés ne sont plus en grève, mais exercent leur droit de retrait.

Un rapport qui change tout pour Jean-Marie Hommet, secrétaire CFDT Transports de la Marne : "La direction disait que les routiers mentaient. Avec le rapport de l'Inspection du travail, la direction ne peut plus rien dire. Et nous, nous avons donc raison : nos camions présentent des disfonctionnements qui peuvent nuire à la santé et à la sécurité des salariés."

Des enjoliveurs et de la viande dans le même camion

Parmi les salariés, cette grève est aussi l'occasion de dénoncer un quotidien pénible depuis le début de la crise sanitaire. Reda l'affirme : "Si on ne désinfecte pas nous-même nos camions, la direction ne fait rien. Au tout début du Covid, j'ai pris le camion d'un collègue. Sauf qu'il était positif ! Personne n'a bronché, et j'ai aussi chopé le virus à cause de ça…"

Nizar renchérit : "On fait du transport frigorifique. Mais il nous arrive aussi de transporter des pièces automobiles. Donc parfois on transporte des pièces de voiture puis juste après de la viande ou du poisson sans avoir de protocole sanitaire. On ne désinfecte pas, on n'a même pas de balais."

Contactée, la direction n'a pour l'instant pas répondu.