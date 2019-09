Grève des cheminots contre la réforme des retraites : il ne faut pas "opposer les salariés entre eux"

Moselle, France

Après les avocats, les paramédicaux, les pilotes, les professions libérales, après les transports en commun parisiens, c'est au tour - entre autres - de deux syndicats de la SNCF, la CGT et Sud Rail, d'appeler à la grève contre la réforme des retraites. La CGT qui le précise : il s'agit aussi de continuer à protester contre la réforme ferroviaire.

à lire aussi Grève SNCF du mardi 24 septembre : en Lorraine, seulement un TER sur deux en moyenne

Une réforme qui va "appauvrir l'ensemble des salariés"

"On ne se bat pas seulement pour les régimes spéciaux des cheminots. Aujourd'hui, la réforme des retraites concerne tous les salariés du pays, et elle est complètement injuste, insiste Christophe Achoub, porte-parole en Lorraine de la CGT Cheminots. Elle va appauvrir l'ensemble des salariés. Le gouvernement va s'atteler à opposer les salariés entre eux."

Reste que pour l'instant, le régime spécial des cheminots est plutôt avantageux par rapport au privé, en tout cas sur le papier : un départ à la retraite plus précoce que la moyenne avec une pension calculée sur les six derniers mois de travail, à 75% du salaire mensuel, contre 50% en moyenne pour les salariés du régime général.

Nous sommes déjà pénalisés par les réformes antérieures"

Mais Christophe Achoub tient à le rappeler : la retraite à taux plein à 52 ou 57 ans, "c'est sous condition d'avoir cotisé 166 trimestres, soit 41,5 années." Autrement dit, pour partir à taux plein à 57 ans, il faudrait avoir commencé à travailler... à quinze ans et demi. "Aujourd'hui, un cheminot ne peut plus partir tôt à la retraite. Nous sommes déjà pénalisés par les réformes antérieures", martèle le syndicaliste, qui entend casser cette image de "privilégiés".

On va se retrouver avec des cheminots aux retraites à moins de 1.000 euros. Comment voulez vous vivre dignement avec ça ?"

"Les cheminots, quand ils ont signé à la SNCF, ils ont aussi accepté de petits salaires, ils ont cotisé pour pouvoir partir plus tôt. Et pendant leur carrière, on casse leur contrat en cours de route ? Les cheminots n'ont jamais eu non plus de complémentaire obligatoire. Comme beaucoup de salariés du privé comme du public, ils resteront des parents pauvres en matière de pension de retraite, alerte Christophe Achoub. On va se retrouver avec des cheminots aux retraites à moins de 1.000 euros. Comment voulez vous vivre dignement avec ça ?"