Grève des cheminots dans les TER Champagne-Ardenne : "c'est le manque de personnel et de matériel"

Entre 70 % et 80% des conducteurs et des contrôleurs ont suivi le mouvement de grève ce lundi 8 novembre dans les TER de Champagne-Ardenne selon la CGt. Une grève pour alerter les usagers et dénoncer entre autres le manque de moyens affectés aux trains régionaux par la SNCF.

Le mouvement de grève a été très suivi ce lundi 8 novembre dans les TER en Champagne-Ardenne : quasi aucun TER au départ de la gare de Reims et 1 TER sur 5 seulement en circulation sur tout le territoire de la Champagne-Ardenne. Les cheminots dénoncent la dégradation des conditions de travail et le manque d'effectifs qui affectent les trains régionaux et qui entraînent parfois la colère des usagers.

à lire aussi Grève des cheminots : le trafic des TER très perturbé ce lundi dans la Marne et les Ardennes

La mauvaise humeur, le dépit des usagers, on le comprend bien ! ça fait des mois, des années qu'on alerte la direction -- Sébastien Neau

Colère qui se répercute sur les agents à bord des TER... comme ce 29 octobre dernier à la veille du week-end de la Toussaint. Le conducteur châlonnais d'un TER parti de Paris direction Nancy a dû faire face à la colère des passagers car au lieu d'avoir deux rames, il n'y en avait qu'une. "C'est le manque de personnel et de matériel qui fait que par exemple qu'au départ de Paris Est pour un TER Vallée de la Marne vous avez qu'un engin au lieu de 2 donc les passagers sont serrés entre eux, et ça crée des tensions entre le personnel et les passagers", explique Sébastien Neau, secrétaire régional du syndicat CGT cheminots.

La CGT dénonce le manque d'effectifs notamment pour la réserve en cas d'aléas. © Radio France - Sophie Constanzer

Un problème de réserve de personnel en cas d'aléas

Avec notamment le cadencement mis en place par la région dans les TER en Champagne-Ardenne, les fréquences des TER ont augmenté mais ni le personnel ni le matériel ne suivent donc selon Sébastien Neau. Et en cas d'aléas, il n'y a plus de réserve de personnel. "C'est plus ou moins 20% des effectifs et aujourd'hui cette réserve elle couvre la production quotidienne, donc au moindre aléa vous avez personne ! personne pour remplacer le conducteur car il y a eu un arbre sur la voie et le train qu'il doit faire après ben il sera en retard ou annulé... c'est comme ça tout le temps".

Sébastien Neau qui précise qu'il n'a jamais autant entendu parler de démission ces derniers mois, depuis le dernier confinement : "toutes les semaines je suis appelé pour une démission ou une rupture conventionnelle et je suis un petit délégué syndical!". La grève n'est pas reconduite en Champagne Ardenne ce mardi 9 novembre mais elle l'est en Lorraine et en Alsace, donc des perturbations sont encore à prévoir mardi sur certaines lignes.