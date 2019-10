Grève des cheminots : la Sncf prévoit un trafic encore dégradé ce dimanche en Bourgogne-Franche-Comté

Il faudra encore faire preuve de patience ce dimanche 20 octobre dans les gares de la région Bourgogne-Franche-Comté comme dans toute la France. La Sncf annonce un trafic ralenti au 3e jour de la grève des cheminots. Retrouvez vos prévisions et conditions de circulation sur francebleu.fr.

Dijon, France

Encore une journée où il faudra être patient dans les gares partout en France. La Sncf annonce un trafic largement perturbé ce dimanche 20 octobre alors que le dialogue entre direction et cheminots, en grève pour le 3e jour, semble bloqué.

Un TER sur trois en moyenne en Bourgogne-Franche-Comté

La 3e journée de grève sera marquée par des retards et des suppressions de trains. Toujours difficile de circuler en particulier sur les lignes du quotidien, les trains régionaux en Bourgogne-Franche-Comté : comptez en moyenne 1 TER sur 3 selon les prévisions de la Sncf. C'est encore pire sur les liaisons intercités. Le trafic sera quasi nul. Une consolation, ça devrait être mieux sur les grandes lignes avec une circulation TGV annoncée comme normale, même si des retards sont toujours possibles.

La Sncf devrait affiner ces prévisions de circulation ce dimanche matin vers 7 h 30, pour l'ensemble de la journée.

La grève des cheminots est-elle légale ?

Ce mouvement commencé vendredi soir a surpris tout le monde, Sncf et voyageurs. A l'appel des syndicats les cheminots exercent leur droit de retrait pour dénoncer leurs conditions de travail qu'ils jugent dégradées et dangereuses, à la suite d'un accident entre un train et un camion dans les Ardennes en début de semaine.

Les syndicats notamment Sud-Rail, réclament des propositions à la direction. De son côté le Premier ministre Édouard Philippe, dénonce "un détournement du droit de retrait" et demande à la Sncf de réfléchir à "des suites judiciaires".