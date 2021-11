Grève des cheminots : le trafic des TER très perturbé ce lundi dans la Marne et les Ardennes

Le trafic des TER sera profondément perturbé ce lundi 8 novembre dans toute l'ex région Champagne-Ardenne, après l'annonce d'une grève locale des cheminots. La SNCF prévoit un train sur cinq en moyenne, mais précise que "des cars ont été commandés pour assurer et renforcer la desserte de certaines lignes avec un accès non garanti et un nombre de places limité."

Dans le détail, à retrouver sur le site TER Grand Est, il n'y aura par exemple que trois TER Reims vers Epernay, et trois également dans le sens retour. La ligne Reims-Fismes est elle aussi fortement impactée avec deux allers retours seulement prévus dans la journée. Dans les Ardennes, les bus prendront le relais. Les lignes Reims-Charleville et Charleville-Givet fonctionneront quasiment normalement.

Les TGV, eux, ne sont pas impactés par cette grève et rouleront normalement.

Une détérioration du service selon la CGT

Ce mouvement de grève, initié par la CGT cheminot, sera donc particulièrement suivi toute la journée. Le syndicat dénonce des conditions de travail difficiles et une détérioration du service qui impactent les voyages des usagers. Il demande plus d'embauches et du matériel supplémentaire.