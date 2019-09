Grève des cheminots : le trafic SNCF perturbé en Normandie ce lundi

Le trafic SNCF sera perturbé en Normandie ce lundi 30 septembre à cause d'une grève des cheminots. Ce sont surtout les TER qui sont touchés.

Normandie, France

Le trafic SNCF sera perturbé ce lundi 30 septembre en Normandie à cause d'une grève des cheminots. Ce sont principalement les TER qui seront touchés par le mouvement social. Ainsi, Il n'y aura qu'un train sur cinq sur la ligne Caen-Tours et seulement un train sur trois pour la ligne Lisieux-Cherbourg. La circulation sera moins compliqué pour la ligne Caen-Rennes (deux trains sur trois) et la liaison Rouen-Caen (trois trains sur quatre). Les autres lignes de TER circuleront normalement, tout comme le TGV Le Havre-Marseille. Sur les lignes Intercités, seule la ligne Paris-Granville sera touchée par ce mouvement de grève, avec seulement un train sur cinq.

Les syndicats dénoncent les conditions de travail

Les conditions de travail constituent l'élément déclencheur de cette grève. "Il y a un mal-être au travail évident des contrôleurs de Normandie", assure Christophe Bouchama, contrôleur et militant CGT. "Tout le monde en a marre du travail", affirme-t-il, évoquant "une charge de travail supplémentaire" et "des journées à rallonge". Il demande "une réorganisation immédiate du travail". Une rencontre entre les grévistes et la direction est prévue ce lundi à 13h.