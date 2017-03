Grève des contrôleurs aériens : jusqu'à un tiers des vols annulés à Paris et en région

Les contrôleurs aériens ont annoncé un mouvement de grève la semaine prochaine. En conséquence, les compagnies aériennes réduisent leurs vols, à Paris et dans plusieurs autres aéroports en région.

La Direction générale l'Aviation civile a recommandé vendredi aux compagnies aériennes de réduire de 25% à 33% leurs vols à Paris et dans plusieurs aéroports, notamment du Sud et de l'Ouest, en raison d'une grève lancée par l'Unsa, troisième syndicat de contrôleurs aériens.

Cette grève se déroulera "la semaine prochaine", sans plus de précision pour le moment.

Selon le communiqué de la DGAC, "25% des vols qui traversent ou desservent le sud de la France seront impactés au cours de la semaine, 33% pour l'ouest". Par conséquent, les vols "en provenance et à destination" de Roissy, Orly, Beauvais et "des aéroports du sud et de l'ouest" seront "notamment concernés", précise l'Aviation civile à l'issue d'une réunion de conciliation infructeuse sur l'organisation du temps de travail dans les centres de contrôle de Brest, Bordeaux et Aix-en-Provence.

Une autre grève dans l'aviation a été annoncée ce vendredi, celle des hôtesses et stewards d'Air France.