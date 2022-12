Grève des contrôleurs : agent depuis 17 ans à Limoges, il demande une meilleure reconnaissance de son travail

Le trafic des trains s'annonce très perturbé à partir de ce vendredi matin et jusqu'à lundi. La SNCF annule 60 % de ses TGV et un train sur deux devrait rouler sur la ligne Polt entre le Limousin et Paris. Les contrôleurs des trains grandes lignes sont appelés à la grève pour demander des revalorisations salariales et de meilleures conditions de travail. Mais, la situation n'est pas meilleure pour ceux des TER, dont certains pourraient être aussi annulés.

Aurélien Martinez est contrôleur dans les trains express régionaux (TER) sur la région de Limoges depuis 17 ans. Il savait à quoi s'attendre en signant, travail les week-ends, les jours fériés et les horaires décalés. Mais les derniers changements ne passent pas : "Parfois je vais partir à midi et rentrer à 22h ou 23h le lendemain. Avant, quand on partait à midi on rentrait à midi. Aujourd'hui, il serait même question de pousser pour qu'on parte plus de 36h de la maison."

Et ce qui n'est pas sans conséquence sur la vie de famille rajoute Aurélien Martinez, par ailleurs secrétaire du syndicat Sud Rail sur la région de Limoges : "Quand ça se passe bien ça va, mais nous avons beaucoup de collègues qui ont des problèmes de couple ou de relation avec leurs enfants parce qu'on n'est pas beaucoup présent."

Des menaces de mort et des tentatives d'agression

Aurélien Martinez souhaiterait un statut de contrôleur à part entière au sein de l'entreprise, au même titre que les conducteurs. D'autant que les relations avec les passagers sont de plus en plus difficiles : "Le contexte Covid, puis maintenant économique font que les gens sont de plus en plus tendus. Et des fois ça va beaucoup plus loin qu'une simple altercation verbale. J'ai déjà eu des menaces de mort à bord des trains, des tentatives d'agression. Je prends du recul, je me dis que c'est ma fonction et que ce n'est pas la personne qui est visée. Mais ça a dégoûté des collègues. J'en ai vu partir, démissionner parce qu'ils n'arrivaient plus à faire face aux voyageurs."

Une profession en mal de reconnaissance

Auourd'hui, après 17 ans Aurélien Martinez touche environ 1.900 euros par mois et comprend ceux qui réfléchissent à deux fois avant de se lancer dans ce métier : "Un contrôleur à l'heure actuelle est embauché pour un salaire de 18.000 euros bruts annuels."

Outre les revalorisations salariales, les contrôleurs demandent un vrai déroulement de plan carrière, qu'un contrôleur de TER puisse évoluer par exemple plus facilement vers l'Intercité, mais aussi une reconnaissance des contraintes et davantage d'écoute de la part de leurs supérieurs.

Cette grève intervient à quelques jours du début des négociations annuelles obligatoires (NAO), qui doivent s'engager ce mercredi au niveau du groupe SNCF. La CGT, Sud-Rail et la CFDT on appelé à une "grève unitaire" ce jour-là.