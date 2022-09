Grève des contrôleurs : Air France annule 55% de ses vols court et moyen-courriers vendredi

En raison d'une grève des contrôleurs aériens, Air France va annuler plus de la moitié de ses vols court et moyen-courriers, et 10% de ses long-courriers ce vendredi. La Direction de l'aviation civile a demandé aux compagnies de réduire leurs vols de moitié.