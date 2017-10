Grève des fonctionnaires : 30% des vols annulés mardi

La direction générale de l'aviation civile a annoncé ce vendredi soir qu'elle recommandait aux compagnies aériennes d'annuler 30% de leurs vols mardi, en raison de la grève lancée par tous les syndicats de fonctionnaires.

Il y aura probablement un tiers de vols annulés sur la journée de mardi, pour laquelle tous les syndicats de fonctionnaires ont appelé à la grève : selon un communiqué du ministère des Transports ce vendredi, la direction générale de l'aviation civile a indiqué avoir recommandé aux compagnies aériennes d'annuler environ 30% de leurs vols.

"Des perturbations sont attendues sur l'ensemble du territoire" précise le ministère, qui annonce d'ores et déjà que les annulations concerneront les aéroports de Roissy-Charles de Gaulle et Orly autour de Paris, mais aussi ceux de Beauvais, Lyon, Nice, Marseille, Toulouse, Bordeaux et Nantes.

Au sein même de la direction générale de l'aviation civile, tous les syndicats ayant une représentativité au niveau de la fonction publique (CFDT, CGT, FO, Unsa) ont appelé à faire grève. Au total, les 5,4 millions d'agents du public sont appelés à se mobiliser contre les mesures annoncées par le gouvernement.