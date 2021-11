Grève des transports à Brest : fortes perturbations annoncées

Un mois après la première mobilisation qui avait paralysé les transports en commun de la ville de Brest en octobre, Bibus s'apprête à revivre à nouveau une journée noire. Le syndicat CFDT prévoit près de 96% de grévistes ce lundi, et de fortes perturbations sur le réseau de bus et de tram.

Un mois jour pour jour après la grève du 15 octobre, la mobilisation reprend à Bibus, l'entreprise des transports en commun de Brest. Cette fois, on attend jusqu'à 96% de grévistes, soit la quasi-totalité des salariés de l'entreprise. La CFDT, syndicat majoritaire, dénonce les retards constatés sur la majorité des lignes de bus, les conditions de travail, et le matériel jugé vétuste et insuffisant.

Suppression des lignes les plus empruntées

Comme il y a 1 mois, le tram est totalement à l'arrêt, ainsi que les lignes de bus une à six du centre-ville. Pour les autres lignes, les perturbations varient, de légères à très perturbées. Pour la ligne 16 par exemple, seulement 2 bus sur 5 sont en circulation.

Mais un service presque normal est assuré pour les lignes de bus 15, 17 et 18. Idem pour les 20 à 25 desservant Plouzané, Plougastel et Gouesnou qui ne seront pas impactées par la grève.

Pas de perturbations non plus pour le téléphérique ou les navettes "marchés". En revanche, le service de transport en commun pour les personnes à mobilité réduite n'est pas assuré.

Service des cars scolaires très perturbé

Retour au casse-tête d'organisation pour les cars scolaires ce lundi : une dizaine de lignes sont totalement coupées (lignes 40 à 46, 51, 52, 56 et 65) ; les autres fortement perturbées. Seul un tiers des cars devrait circuler normalement (les lignes 55, 61, 67, 68, 69, 72, 75, 77 et 78).

Enfin, la boutique Bibus est fermée toute la journée. Le détail des perturbations est à retrouver sur le site internet Bibus, ou l'application mobile.