Une grève générale des conducteurs du MET a paralysé les transports dans la métropole de Metz ce vendredi. Les chauffeurs demandent une revalorisation de leur salaire et de meilleures conditions de travail, mais les négociations sont au point mort.

Grève des transports à Metz : trafic perturbé et négociations difficiles

Après la grève perlée débutée le 2 septembre, qui voit les chauffeurs débrayer une heure chaque jour, une grève générale des conducteurs a eu lieu ce vendredi sur le réseau des transports en commun de Metz Métropole. A l'appel de quatre syndicats (CGT-Unsa-Sud-CFDT), plus de 150 chauffeurs (sur 350) n'ont pas pris le volant. Résultat : seulement un bus sur quatre était en circulation.

Une revalorisation salariale et de meilleures conditions de travail réclamées

"On a beaucoup de revendications, explique le délégué CGT Frédéric Jager. La première, c'est que nous n'avons eu aucun bonus en 2021 à cause de la situation financière du TAMM (Transports de l’agglomération de Metz-Métropole) alors qu'on a été présents durant toute la pandémie."

En temps normal, les chauffeurs touchent une prime de "qualité de service" d'environ 400 euros à la fin de chaque année. Mais pas cette fois, car à cause de la pandémie, le TAMM affiche un déficit de plusieurs centaines de milliers d'euros. Un déficit qui aurait pu être comblé par les aides de l'Etat durant la crise sanitaire, d'après Frédéric Jager.

Impossible, selon le directeur Patrick Duval. "La Métropole a perdu plus de quatre millions d'euros de recette, on ne pouvait pas verser ces primes. On ne peut pas tout faire, nous avons déjà versé deux primes Macron de 2000 euros à tous les chauffeurs en 2020, en reconnaissance de leur implication."

Les syndicats jugent également que les conditions de travail des chauffeurs se sont dégradées ces dernières années, avec des temps de parcours jugés parfois irréalistes et des cadences trop fortes.

Des négociations au point mort

Le directeur appelle toutefois les syndicats à la négociation. Il affirme même leur avoir ouvert la porte pour en parler. Ce que réfute la CGT. Le mouvement de grève perlé a lui été prolongé jusqu'au 30 novembre.