Grève Citura : pas de tramway et peu de bus dans le Grand Reims

C'est une nouvelle journée noire pour les transports en commun rémois ce jeudi 18 novembre. Suite à un préavis de grève déposé sur la période du 17 septembre 2021 au 1er janvier 2022, l'intersyndicale CGT, UGICT-CGT et Solidaires des Transports urbains du Grand Reims appelle à une nouvelle journée de mobilisation sur le réseau Citura.

Pas de tramway, peu de bus

Résultat, aucun tramway ne circule de la journée. Des navettes de substitution sont mises en place entre Neufchâtel et Hôpital Debré (un bus toutes les 40 minutes environ), en correspondance avec un bus circulant entre Hôpital Debré et Gare Champagne TGV, là aussi toutes les 40 minutes.

Côté bus, les lignes 6, 7, 8, 9, 11, 12, 30, 40 , N et C ne circulent pas de la journée. Trafic très perturbé sur les lignes 1 (uniquement entre C.Cial Cernay et Boutréaux), 2, 3, 4 et 5 avec des bus toutes les 45 à 50 minutes. Toutes les autres lignes du réseau rouleront normalement.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Le choix d'une mobilisation le 18 novembre par les syndicats n'est pas anodin. Le conseil communautaire du Grand Reims devrait voter ce jeudi la résiliation du contrat qui lie l'agglomération à Mars. C'est cette société qui gère les bus et les tramways dans le Grand Reims via Transdev. Ce contrat date de 2006 et doit normalement courir jusqu'en 2040. À l'époque, le Grand Reims ne comportait que 16 communes contre 143 aujourd'hui. L'accord n'est donc plus adapté selon la présidente de la communauté urbaine Catherine Vautrin.

Les syndicats, de leur côté, demandent la fin des intermédiaires dans l'exploitation des transports rémois et militent pour une gestion totale de cette activité par la communauté urbaine elle-même, sous forme de régie directe.