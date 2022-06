Grève des transports routiers : près de 80 manifestants bloquent la zone d'activité à Moncel-lès-Lunéville

Près de 80 chauffeurs routiers, de tous les secteurs confondus, sont mobilisés à Moncel-lès-Lunéville ce lundi 27 juin. Ils bloquent l'entrée des camions sur la zone d'activité de Mondon, au niveau du rond-point de Betaigne, depuis 4H30. C'est une action nationale lancée par l'ensemble des syndicats du transport routier pour réclamer une hausse des salaires.

"La logistique, c'est le secteur qui a quand même le plus fonctionné pendant le covid, souligne Emilie Blaise, secrétaire général du CRTE, le Comité régional des transports et de l'environnement à la CFDT. Présente sur le point de blocage de Moncel-lès-Lunéville, la syndicaliste plaide pour une augmentation de 8% des salaires dans le secteur logistique.. Les entreprises [du secteur] ont eu des chiffres d'affaires en hausse. C'est inacceptable de proposer que 3 % parce qu'au vu de l'inflation, au vu de l'augmentation du SMIG, on a aujourd'hui les plus hauts coefficients de cette convention collective qui sont arrivés au SMIC finalement."

Les employeurs ont déjà fourni des efforts conséquents, répond de son côté Eric Mignon, secrétaire général de la Fédération Nationale des Transporteurs Routiers en Meurthe et Moselle et dans les Vosges sur France Bleu Lorraine : "depuis le début de l'année les salaires ont augmenté de 6% en deux étapes. Une première étape au mois de février, avec une augmentation de 5% et une seconde au 1ᵉʳ mai avec une augmentation de 1%".