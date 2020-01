Grève à la RATP : trafic très perturbé ce jeudi 2 janvier

Le trafic reste très perturbé, ce jeudi 2 janvier. La RATP prévoit une journée identique à celle du 31 décembre, avec une amélioration sur le métro (15 lignes ouvertes sur 16). Les bus et les tramways devraient rouler normalement.

Paris, France

La journée de ce jeudi 2 janvier devrait ressembler à celle du 31 décembre, avec un trafic encore très perturbé

Dans le métro, 15 lignes en fonction sur 16

Les lignes 1, 14 et Orlyval fonctionneront normalement toute la journée.

Les 13 autres lignes seront assurées, partiellement et uniquement en heures de pointe. Sept lignes fonctionneront sur toute leur longueur ( sans station fermée).

Le trafic du RER A et du RER B sera assuré de 6h30 à 19h30

Le réseau de surface sera proche de la normale avec un trafic quasi normal sur le Tramway et trois bus sur quatre en moyenne.

Vendredi toujours perturbé

Le trafic de la journée de vendredi 3 janvier, devrait être encore très perturbé.

les prévisions pour ce jeudi © Radio France - .

Dans le détail

• Trafic normal avec risque de saturation en heures de pointe sur les lignes 1 et 14

• Trafic normal sur la ligne Orlyval qui dessert l’aéroport d’Orly

• Trafic très perturbé avec plusieurs stations fermées (détails sur ratp.fr), et uniquement en heures de pointe (6h30-9h30 et 16h30-19h30)

2 : 1 train sur 3 le matin sur toute la ligne et 1 train sur 4 l’après-midi sur la ligne entière

3 : 1 train sur 4 le matin entre Havre Caumartin et Pont de Levallois et 1 train sur 4 l’après-midi entre Pont de Levallois et Temple

4 : 1 train sur 2 sur toute la ligne

5 : 1 train sur 4 entre Oberkampf et Place d’Italie le matin et Bobigny Stalingrad l’après midi

7: 1 train sur 2 sur toute la ligne

8 : 1 train sur 3 entre Concorde et Créteil Pointe du Lac

9 : 1 train sur 2 sur toute la ligne

10 : 1 train sur 2 sur toute la ligne

13: 1 train sur 5 entre Les Courtilles et Saint Lazare

• Ouverte pour la pointe du matin (6h30-9h30) uniquement avec plusieurs stations fermées (détails sur ratp.fr)

11: 1 train sur 2

• Ouverte pour la pointe du soir (16h30-19h30) uniquement avec plusieurs stations fermées (détails sur ratp.fr)

6 : 1 train sur 2 entre Denfert Rochereau et Nation

12: 1 train sur 4 entre Concorde et Mairie d’Issy

• Ouverture de 13h00 à 18h00

3 train sur 2 • Trafic interrompu ligne7

RER (zone RATP) : trafic très perturbé

Comme le 31 décembre, le trafic du RER A et du RER B sera assuré une grande partie de la journée, de 6h30 à 19h30.

• RER A :Trafic fortement perturbé : 1 train sur 2 de 6h30 à 9h30 et de 16h30 à 19h30. Un train toutes les 15mn entre les gares de Vincennes et de La Défense entre 9h30 et 16h30. Interconnexion assurée à Nanterre-Préfecture.

Un train toutes les 30mn sur les branches de Chessy Marne La Vallée, de Boissy Saint Léger et de Saint Germain en Laye entre 9h30 et 16h30.

Un train sur deux sur les branches de Cergy et de Poissy aux heures de pointe. Un train toutes les 30mn aux heures creuses.

• RER B : Trafic très fortement perturbé : 1 train sur 2 en heures de pointe de 6h30 à 9h30 et de 16h30 à 19h30. 1 train sur 3 en heures creuses de 9h30 à 16h30. Interconnexion interrompue à Gare du Nord (nécessité de changer de train).

Entre Gare du Nord et Aéroport CDG/ Mitry : 1 train sur 3 toute la journée.

Tous les horaires sont disponibles sur ratp.fr. Les gares RATP seront fermées en dehors de ces horaires.

Tramways : trafic quasi normal toute la journée

Bus : trafic perturbé avec 3 bus sur 4 en moyenne.

- Orlybus : 3 bus sur 4

- Roissybus : trafic normal