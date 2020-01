Grève du 02 janvier : le trafic SNCF toujours très perturbé en Bourgogne-Franche-Comté

Dijon, France

En raison d’une grève nationale interprofessionnelle, la circulation ferroviaire sera toujours fortement perturbée sur l’ensemble du réseau ce jeudi 02 janvier 2019.

Trafic TGV

Bourgogne-Franche-Comté vers et depuis Paris

Le Creusot-Paris : 7 allers et 6 retours

Mâcon-Paris : 8 allers et 7 retours

Dijon-Paris : 6 allers et 6 retours

Montbard-Paris : 4 allers et 4 retours

Besançon-Paris : 4 allers et 3 retours

Dole-Paris : 1 aller et 1 retour

Belfort-Paris : 5 allers et 4 retours

Bourgogne-Franche-Comté vers et depuis le Sud, Grand-Est

Strasbourg-Marseille : 1 aller et 1 retour

Frankfurt-Marseille : 1 retour

Luxembourg-Montpellier : 1 retour

Intercités

Paris- Clermont (via Nevers) : 3 allers-retours

Trafic TER Bourgogne-Franche-Comté

5 circulations sur 10 en moyenne sur la région :

Axe Dijon <> Lyon via Chalon sur Saône : 7 allers et 6 retours

Axe Dijon <> Chalon sur Saône : 10 allers-retours

Axe Paris Gare de Lyon ou Paris Bercy <> Laroche Migennes : 10 allers et 11 retours

Axe Laroche Migennes <> Auxerre : Cars de substitution

Axe Laroche Migennes <> Dijon : 3 allers et 1 retour

Axe Paris <> Dijon : 1 aller-retour

Axe Paris <> Lyon via Dijon : 1 retour

Axe Dijon <> Is-sur-Tille : 6 allers-retours et cars de substitution

Axe Dijon <> Seurre – St Amour : 2 allers-retours et cars de substitution

Axe Dijon <> Nevers : 3 allers-retours et cars de substitution

Axe Dijon <> Besançon : 3 allers-retours

Axe Besançon <> Belfort : 5 allers-retours

Axe Frasne <> Neuchatel : 3 allers-retours

Axe Dole <> Pontarlier : 1 aller et cars de substitution

Axe Dole <> ST- Claude : Cars de substitution

Axe Besançon Viotte <> Besançon TGV : 11 allers-retours

Axe Besançon <> Morteau : 4 allers et 5 retours avec selon les heures un terminus à Valdahon ou à Morteau et cars de substitution

Axe Besançon <> Lons-le-Saunier : 2 allers et 3 retours et cars de substitution

Axe Belfort <> Épinal via Vesoul : 7 allers-retours avec selon les heures un terminus à Vesoul ou Epinal et cars de substitution

Axe Belfort <> Meroux <> Delle : 14 allers-retours avec selon les heures un terminus à Meroux ou Delle

Des cars de substitution circuleront sur les axes :

Laroche / Auxerre / Avallon

Montchanin / Etang

Montchanin / Paray

Etang / Autun

Nevers /Cosne

Nevers / Cercy-la-Tour

Les Laumes / Dijon / Is sur tille

Dijon / Seurre

Paray / Lyon

Dole / St Claude

Dole / Pontarlier

Belfort / Vesoul / Epinal

Besançon / La-Chaux-de-Fonds

Besançon / Lons-le-Saunier

Delle / Belfort

Les clients sont invités à se renseigner sur la circulation de leur train ou car sur l'Assistant SNCF et sur le site TER Bourgogne-Franche-Comté. Pendant toute la durée de la grève, les horaires des trains et cars du lendemain seront disponibles tous les jours à 17h00 sur l’application l’Assistant SNCF et tous les autres canaux d’information SNCF.

Des améliorations pour le week-end du 3 au 5 janvier

Des améliorations significatives pour le week-end de retour des vacances du 3 au 5 janvier : 2 TGV sur 3 du vendredi 3 au dimanche 5 janvier 2020.

· Trafic quasi normal : samedi 04 janvier pour Paris - Lyon, Paris - Marseille et Paris - Lille

· Trafic quasi normal : dimanche 05 janvier pour Paris - Nancy, Paris - Metz, Paris - Strasbourg et Paris - Luxembourg.

Tous les TGV INOUI, OUIGO et Intercités qui circulent jusqu’au 5 janvier 2020 inclus sont garantis et visibles sur l’Assistant SNCF, sur OUI.sncf et tous les autres canaux de vente. 800 000 clients vont voyager dans nos trains ce week-end. Tous les clients sont recontactés et informés dès aujourd’hui de la circulation de leur train par mail et SMS.