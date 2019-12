Le trafic SNCF sera à nouveau fortement perturbé ce mardi 10 décembre, nouvelle journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Sur la ligne TER entre Saint-Étienne et Lyon, seuls six allers-retours sont prévus dans la journée.

Grève du 10 décembre : la SNCF ne prévoit que six allers-retours entre Saint-Étienne et Lyon

Saint-Étienne, France

La SNCF ne prévoit que six allers-retours sur la ligne TER entre Saint-Étienne et Lyon ce mardi. Le trafic est perturbé par la mobilisation contre la réforme des retraites, qui se poursuit, avec une nouvelle journée d'action ce 10 décembre.

Voici les départs prévus ce mardi depuis Saint-Étienne Châteaucreux, en direction de Lyon Part-Dieu :

Les prévisions de circulation du 10 décembre - TER AURA

Et les prévisions retour :

Les prévisions de circulation du mardi 10 décembre - TER AURA

Manifestation au départ de la gare Châteaucreux

La SNCF prévoit un trafic également fortement perturbé sur les autres lignes TER de la région : un train sur huit. Les prévisions de circulation sont consultables ici ligne par ligne.

La manifestation à Saint-Étienne contre la réforme des retraites doit d'ailleurs partir depuis la gare Châteaucreux à 10h30 ce mardi, direction la place Jean-Jaurès. À Roanne, le cortège partira à 10h30 du Pont du Coteau. Et au Puy-en-Velay, aucune manifestation n'est déclarée en préfecture. Malgré tout, la circulation de tracteurs et autres engins agricoles est interdite sur les communes du Puy-en-Velay, d’Aiguilhe, de Brives-Charensac, de Chadrac, et de Vals-près-le Puy.

De nombreux enseignants devraient notamment garnir les cortèges : dans la Loire, un enseignant sur quatre devrait être en grève ce mardi, dans 55 écoles du département. Les services de cantine de crèche peuvent également être perturbés, notamment à Saint-Étienne.