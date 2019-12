Grève du 10 décembre : le point sur les prévisions de trafic pour TBM à Bordeaux

Bordeaux Métropole, France

Nouvelle journée de mobilisation contre la réforme des retraites ce mardi 10 décembre, à l'appel de l'intersyndicale. Comme lors de la journée du 5 décembre, les transports seront perturbés, avec toutefois un trafic légèrement amélioré par rapport à la semaine dernière.

Un tram toutes les cinq minutes

Ce mardi, les voyageurs pourront compter sur un tram toutes les cinq minutes sur les lignes A (toutes les 10 minutes sur les antennes Dravement et La Gardette), B (toutes les 10 minutes sur les antennes France Alouette et Pessac Centre) et C (toutes les 10 minutes sur les antennes Gare de Blanquefort et Parc Expos).

Une fréquence de passage qui pourra être bousculée au moment de la manifestation en centre-ville de Bordeaux. Elle s'élancera à 11 heures de la place de la République et pourra provoquer des interruptions du tram et des déviations des lignes de bus.

Dix-sept lignes de bus interrompues

Dix-sept lignes de bus ne circuleront pas ce mardi :

la liane 6

les lignes 20, 23, 24, 26, 29, 34, 37, 39, 40, 41,42, 45, 63, 64, 67, 87.

En revanche, circulent normalement

les lianes 1, 2, 3, 4, 5 Nord, 5 Sud, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 16,

les lignes 21, 22, 25, 27, 28, 30,

les Corols : 31, 32, 33, 35, 36,

les Citéis : 43, 44, 46, 47, 72 ;

les locales : 71, 73, 76, 80, 83, 89, 90, 91, 92, 93 ;

les spécifiques : 74, 77, 78, 79, 81, 82, 85, 86, 88, 94, 95, 96 ;

la Flexo : 49 ;

les Lignes de nuit : 50, 51, 52, 54, 55, 57 et

la Navette Arena,

la Navette Travaux Barrière du Médoc

et le Résago Bouliac.

Quant aux parcs relais, aucune perturbation, ils seront bien ouverts de 5 heures à 1 heure, ce mardi. Par ailleurs, TBM met à disposition des usagers les vélos des 180 stations V3.