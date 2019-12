Grève du 10 décembre : SNCF, RATP, transport aérien... découvrez les prévisions de trafic pour ce mardi

Les transports seront encore quasiment à l'arrêt ce mardi 10 décembre à travers toute la France en raison d'un nouvel appel à la grève interprofessionnelle contre la réforme des retraites. Le trafic sera toujours très perturbée à la SNCF et à la RATP. De nombreux vols sont également annulés.

Nouvelle journée noire en vue dans les transports à travers toute la France ce mardi 10 décembre, date de la deuxième journée de grève interprofessionnelle après jeudi dernier contre le projet gouvernemental de réforme des retraites.

Trafic SNCF toujours "très perturbé"

Le trafic SNCF sera toujours "très perturbé" mardi, avec seulement 20% des TGV et des Transilien (RER SNCF et trains de la banlieue parisienne) en circulation, a annoncé la direction lundi dans un communiqué.

Le trafic des Transiliens sera assuré pour 20% des trains (RER, trains de banlieue).

3 TER sur 10 et 1 Intercités sur 6

Du côté des TER, il y aura trois liaisons sur dix, "essentiellement assurées par bus", a précisé la direction.

Pour les Intercités, le trafic est quasi nul avec 1 tain sur 6.

2 TVG sur 10 rouleront

Deux TGV sur dix circuleront sur l'ensemble du territoire.

Dans le détail, il y aura 1 TGV sur 5 sur les axes Est et Sud-Est et 1 sur 4 sur les axes Atlantique et Nord.

Pour les Ouigo , il y en aura 1 sur 6.

Trafic international perturbé

Concernant le trafic international, il sera également "perturbé".

Les prévisions SNCF près de chez vous

Trafic "fortement perturbé" sur le réseau de la RATP

Le trafic RATP connaîtra encore de "fortes perturbations" mardi, avec dix lignes de métro sur seize fermées, et devrait être "également extrêmement perturbé" mercredi, a annoncé lundi la direction, en alertant à nouveau sur le "fort risque de saturation du réseau".

Côté métro, le trafic sera totalement interrompu sur les lignes 2, 3, 3bis, 5, 6, 7bis, 10, 11, 12 et 13.

Seules les lignes 1, 14 et Orlyval fonctionneront normalement et toute la journée.

Pour mardi, "la RATP prévoit un trafic similaire à (lundi) avec de fortes perturbations sur les réseaux Métro et RER".

Le RER A circulera à raison d'un train sur deux et le RER B à hauteur d'un train sur trois, tous deux seulement en heures de pointe.

Le trafic du tramway sera aussi perturbé.

Le trafic sera également perturbé sur les lignes de bus avec 50% du trafic.

Nombreux vols annulés

La Direction générale de l'aviation civile prévoit 20% de vols annulés sur le territoire français.

Air France a annoncé l'annulation de 25% de ses vols intérieurs et 10% de ses vols moyen-courrier.