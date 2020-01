Grève du 10 janvier à la SNCF : le trafic s'améliore en Nouvelle-Aquitaine

Après une quatrième journée nationale de mobilisation contre la réforme des retraites jeudi, et plus de 200 manifestations partout en France, la grève se poursuit à la SNCF ce vendredi. Le trafic s'améliore sur les rails avec 4 TGV sur 5 en moyenne au niveau national et 6 TER sur 10 en moyenne en Nouvelle-Aquitaine et au niveau national.

Lire aussi ► Grève à la SNCF : le mois de décembre remboursé pour les abonnés TER dans toutes les régions

Les prévisions détaillées en Nouvelle-Aquitaine

Sur le réseau TER

6 circulations sur 10 sont annoncées ce vendredi. Voici les trains et les autocars de substitution qui circulent :

11 aller-retours Bordeaux-Arcachon

7,5 aller-retours Bordeaux-Marmande-Agen

5 aller-retours Bordeaux-Langon

6,5 aller-retours Bordeaux-Libourne-Coutras

7 aller-retours Bordeaux-Sarlat

6 aller-retours Bordeaux-Pointe de Grave

4 aller-retours Bordeaux-Mont de Marsan

6 aller-retours Bordeaux-Hendaye

1,5 aller-retours Bordeaux-Pau-Tarbes

2 aller-retours Bayonne-Pau-Tarbes

2 aller-retours Bayonne-St-Jean-Pied de Port

1 aller-retour Bordeaux-Angoulême

6 aller-retours Bordeaux-St Mariens

1 aller-retour Tours-Saumur-Bressuire-La-Roche

4 aller-retours Orléans-Vierzon-Châteauroux-Limoges

1 aller-retour Poitiers-Tours

4 aller-retours Poitiers-La Rochelle

4 aller-retours Poitiers-Châtellerault

3 aller-retours Poitiers-Angoulême

2 aller-retours La Rochelle-Bordeaux o 5 A/R Royan-Angoulême

0,5 aller-retour Limoges-Châteauroux

3,5 aller-retours Limoges-Angoulême

5 aller-retours Limoges-Uzerche-Brive

4 aller-retours Limoges-St Yrieix-Brive

5 aller-retours Limoges-Poitiers

3 aller-retours Limoges-Montluçon

3 aller-retours Limoges-Ussel

3,5 aller-retours Brive-Ussel

2 aller-retours Périgueux-Bordeaux

0,5 aller-retour Montluçon-Bordeaux

1,5 aller-retour Limoges-Périgueux-Bordeaux

0,5 aller-retour Ussel-Bordeaux

1 aller-retour Tulle-Brive-Périgueux-Bordeaux

151 autocars compléteront ces circulations ferroviaires (retrouvez le détail ligne par ligne sur le site TER Nouvelle Aquitaine)

Les TGV qui circulent

16 aller-retours Bordeaux-Paris

3,5 aller-retours Hendaye-Dax-Paris

2,5 aller-retours Pau-Dax-Paris

3 aller-retours Toulouse-Paris

5,5 aller-retours Poitiers-Paris

1,5 aller-retour Bordeaux-Lille-Strasbourg

Ouigo

2 aller-retours Bordeaux-Paris

2 aller-retours Bordeaux-Toulouse

Intercités

5 aller-retours Paris-Brive

2 aller-retours Bordeaux-Marseille

La situation en temps réel en Nouvelle-Aquitaine

En cliquant sur les liens, vous pouvez suivre l'évolution du trafic en temps réel sur le site de la SNCF en gare de :