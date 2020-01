Grève du 10 janvier : la SNCF annonce sept trains sur dix en Normandie

Normandie, France

En Normandie, la SNCF prévoit en moyenne sept trains sur dix ce vendredi 10 janvier 2020. Certains trains sont remplacés par des bus. Voici les prévisions dans le détail :

Paris-Rouen-Le Havre : 7 allers-retours

Paris-Rouen : 12 allers-retours

Rouen-Le Havre : 5 allers-retours

Rouen-Dieppe : 11 allers-retours

Paris-Caen-Cherbourg : 4 trains dans ce sens

dans ce sens Cherbourg-Caen-Paris : 5 trains dans ce sens

dans ce sens Paris-Caen : 4 trains dans ce sens

dans ce sens Caen-Paris : 3 trains dans ce sens

dans ce sens Caen-Cherbourg : 7 trains dans ce sens

dans ce sens Cherbourg-Caen : 5 train dans ce sens

dans ce sens Paris-Trouville-Deauville : 4 trains dans ce sens

dans ce sens Deauville-Trouville-Paris : 3 trains dans ce sens

dans ce sens Paris-Granville : 3 allers-retours

Lisieux-Trouville-Deauville : 6 trains dans ce sens

dans ce sens Trouville-Deauville-Lisieux : 4 trains dans ce sens

dans ce sens Caen-Rennes : 1 aller-retour

Caen-Coutances : 3 trains dans ce sens

dans ce sens Coutances-Caen : 4 trains dans ce sens

Quelques dessertes par car

La SNCF met en place un service de desserte par la route. Elle prévoit 12 cars de substitution et 71 cars réguliers sur les axes normands.

Le TGV Le Havre - Marseille ne circule pas.

Les horaires de trains qui circulent

Vous trouverez des précisions sur les horaires pour les TER sur le site de la SNCF en Normandie et pour toutes les lignes via l'application mobile "Assistant SNCF", sur le site internet sncf.com et par téléphone au 36 35 (appel sans surcoût).