Grève SNCF : les prévisions trafic du 11 et 12 janvier en Bourgogne-Franche-Comté

Le trafic s'améliore encore ce samedi et ce dimanche

Dijon - France

La grève contre la réforme des retraites se poursuit, au lendemain d'une nouvelle journée nationale d'action marquée par des manifestations dans toute la France et en Bourgogne Franche-Comté. Le mouvement est toujours suivi par les cheminots. Voici les prévisions de trafic de la direction régionale de la SNCF pour cette journée, qui ressemble à celles du début de semaine.

Trafic des TER en Bourgogne Franche-Comté

7 TER sur 10 seront assurés ce samedi 11 et ce dimanche 12 janvier. "L'offre de TER est en forte amélioration par rapport aux semaines précédentes" se félicite la direction de la SNCF dans un communiqué. 70% des circulations TER seront assurées samedi sur la Région, avec 227 trains et une vingtaine de cars de substitution et 60% des circulations TER seront assurées dimanche. L'ensemble des axes ferroviaires de Bourgogne-Franche-Comté bénéficieront de circulation ferroviaires. Seul l'axe Laroche-Auxerre-Corbigny sera limité à Auxerre en train. Les bus compléteront le reste du parcours Auxerre-Corbigny-Avallon.

Trafic des TGV pour samedi : 4 trains sur 5 en moyenne

Axe Est : 7 trains sur 10

Axe Atlantique : 9 trains sur 10

Axe Nord : trafic normal

Axe Sud-Est : 4 trains sur 5

Intersecteurs : 3 trains sur 4

Ouigo : 4 trains sur 5

Trafic des TGV pour dimanche : 4 trains sur 5 en moyenne

Axe Est : 3 trains sur 4

Axe Atlantique : 9 trains sur 10

Axe Nord : trafic normal

Axe Sud-Est : 3 trains sur 4

Intersecteurs : 3 trains sur 5

Ouigo : 9 trains sur 10

Trafic des Intercités : 2 trains sur 5 en moyenne

Trains Intercités de nuit : aucune circulation

Trains Intercités de jour : 1 train sur 2