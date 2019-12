Grève du 12 décembre : les prévisions de la SNCF dans les Hauts-de-France

Malgré les annonces du premier ministre Edouard Philippe ce mercredi sur la réforme des retraites, la grève se poursuit et le trafic SNCF sera encore perturbé ce jeudi 12 décembre dans les Hauts-de-France

La SNCF prévoit à nouveau trois TER sur dix ce mercredi. 264 trains circuleront dans la région, ainsi que 83 cars de substitution. Dans le détail, cela donne :

TER : 3 circulations sur 10

TGV Nord : 2 trains sur 5

Eurostar : 3 trains sur 4

Thalys : 2 trains sur 3

Toujours six allers-retours entre Amiens et Paris

Dans la Somme, la SNCF prévoit ce jeudi à nouveau six allers retours entre Amiens et Paris avec trois départs le matin : 6h21, 6h38, et 7h38, trois départs l'après midi à 124h23, 16h23 et 17h37. Trois trains sont programmés en soirée pour revenir de la capitale à 17h31, 18h04, 19h04. Dans l'Oise, toujours six allers-retours entre Beauvais et Paris et on a 14 allers-retours sur la ligne Paris-Creil.

Amiens - Paris : 3 allers-retours

Beauvais - Paris : 6 allers-retours

Creil - Paris : 14 allers-retours

Aucun train ne circule depuis la gare TGV Haute-Picardie

Mieux vaut annuler ou reporter son voyage si c'est possible. La SNCF rappelle que vous pouvez échanger votre billet TGV, Ouigo, Intercités avant le départ, ou vous faire rembourser sans frais ni surcoût. C'est valable aussi pour un billet non échangeable ou non remboursable.

Vous trouverez des précisions sur les horaires pour les TER sur le site de la SNCF dans les Hauts-de-France et pour toutes les lignes via l'application mobile "Assistant SNCF", sur le site internet sncf.com et par téléphone au 36 35 (appel sans surcoût).