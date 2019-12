La grève contre la réforme des retraites se poursuit jeudi 12 décembre à la SNCF. Selon les prévisions de trafic en Lorraine, il y aura un peu plus de trains que ce mercredi 11 décembre, notamment sur la ligne Nancy-Metz-Thionville-Luxembourg.

Grève du 12 décembre : douze TER de plus sur l'axe Nancy-Metz-Thionville-Luxembourg

Lorraine, France

Malgré les annonces du premier ministre Edouard Philippe ce mercredi sur la réforme des retraites, la grève se poursuit et le trafic SNCF sera encore perturbé ce 12 décembre. Retrouvez les prévisions de trafic en Lorraine.

La circulation des TER

Axe Nancy-Metz-Luxembourg : 62 trains vont circuler, contre une cinquantaine ce mercredi, sur 190.

Autres liaisons TER : en tout, 118 trains circuleront en Lorraine . Service normal avec 30 trains sur la ligne Longwy-Luxembourg. 5 allers-retours sur la ligne Metz-Rémilly , 2 allers-retours sur la ligne Nancy-Lunéville , 6 allers-retours sur la ligne Nancy-Pont-Saint-Vincent , aucun autre TER sur les autres lignes.

. Service normal avec 30 trains sur la ligne 5 allers-retours sur la ligne , 2 allers-retours sur la ligne , 6 allers-retours sur la ligne , aucun autre TER sur les autres lignes. Près de 53 cars ont été commandés pour assurer la desserte de certaines lignes régionales "avec un accès non garanti et un nombre de places limité."

La circulation des TGV et des Ouigo

Metz-Paris : les TGV de 6h50, 16h56 et le Ouigo de 20h12 circulent

les TGV de et le Ouigo de circulent Paris-Metz : Le TGV de 8h13 circule (terminus Metz au lieu de Luxembourg), ainsi que le Ouigo de 16h10 (arrivée à Metz à 17h33, terminus Strasbourg 18h33) et le TGV de 18h40 (terminus Metz au lieu de Luxembourg)

: Le TGV de circule (terminus Metz au lieu de Luxembourg), ainsi que le Ouigo de (arrivée à Metz à 17h33, terminus Strasbourg 18h33) et le TGV de (terminus Metz au lieu de Luxembourg) Nancy-Paris : Les TGV de 6h11, 7h16 et 16h41 circulent

Les TGV de circulent Paris-Nancy : Les TGV de 7h38 et 17h13 circulent, ainsi que le train de 18h09 (terminus Nancy au lieu de Saint-Dié-des-Vosges)

Les prévisions de trafic SNCF pour toute la France

TER : 4 trains sur 10

TGV et Transilien : 1 TGV sur 4, 1 Transilien sur 4, 1 Ouigo sur 4

Intercités : 1 train sur 4.

Le trafic international sera également "perturbé". Aucune circulation sur la ligne Francfort-Forbach-Paris.

Les usagers peuvent trouver des précisions sur les horaires pour les TER sur le site de la SNCF dans le Grand Est et pour toutes les lignes via l'application mobile "Assistant SNCF", sur le site internet sncf.com et par téléphone au 36 35 (appel sans surcoût).