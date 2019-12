Grève du 12 décembre : SNCF, RATP, transport aérien... découvrez les prévisions de trafic pour ce jeudi

La grève contre la réforme des retraites est reconduite à la SNCF partout en France et à la RATP en région parisienne ce jeudi 12 décembre. Il y aura 1 Transilien sur 4, 4 TER sur 10 et 1 TGV sur 4 en moyenne. Découvrez les prévisions de trafic.

Le trafic s’annonce encore perturbé dans les transports ce jeudi 12 décembre au 8e jour de grève contre la réforme des retraites alors que des actions locales sont prévues.

Les syndicats de la SNCF et de la RATP ont appelé mercredi à amplifier la grève après la présentation par le Premier ministre Edouard Philippe du projet de réforme des retraites, qui acte la fin des régimes spéciaux.

Trafic SNCF toujours "très perturbé"

Le trafic SNCF sera toujours "très perturbé" sur les rails avec 1 TGV sur 4 en moyenne a annoncé la direction de la compagnie ferroviaire dans un communiqué. La SNCF recommande de ne pas venir en gare et d’utiliser d’autres moyens de transport ou de favoriser le covoiturage.

1 Transilien sur 4 en moyenne

1 Transilien sur 4 en moyenne (RER, trains de banlieue) circulera.

4 TER sur 10 et 1 Intercités sur 4

Du côté des TER, il y aura quatre liaisons sur dix, "essentiellement assurées par bus", a précisé la direction.

Pour les Intercités, 26% du service normal sera assuré avec 1 train sur 4 en moyenne.

1 TVG sur 4 en circulation

Un TGV sur quatre circulera sur l'ensemble du territoire.

Trafic international "perturbé"

Le trafic international sera également "perturbé".

Les prévisions SNCF près de chez vous

Trafic "fortement perturbé" sur le réseau de la RATP

Dix lignes de métro seront fermées à Paris jeudi, un "trafic similaire" à ce mercredi, annonce la RATP dans ses prévisions de trafic pour jeudi.

Les lignes 1 et 14, ainsi qu'Orlyval fonctionneront normalement, et les lignes 4,7, 8 et 9 seront assurées partiellement avec un train sur deux ou trois aux heures de pointe.

Le RER A et B seront fortement perturbés.

Le RER A circulera à raison d’1 train sur 2 et le RER B à hauteur d’1 train sur 3, aux heures de pointe.

Les bus et tramway seront perturbés avec un risque de saturation notamment sur les T3a et T3b.

Sur Orlybus et Roissybus, 2 sur 3 toute la journée.

La RATP précise que 1 200 agents sont déployés sur le terrain "pour accompagner les voyageurs". L'entreprise invite de nouveau "tous les voyageurs qui en ont la possibilité à différer leurs déplacements ou à privilégier un autre mode de transport".

Perturbations et retards pour les vols

La Direction générale de l'aviation civile (DGAC) a annoncé ce mercredi dans un communiqué qu'elle ne demandait pas aux compagnies de réduire leur programme de vols pour la journée du jeudi 12 décembre.

Elle précise tout de même que "des perturbations et des retards sont néanmoins possibles" pour la journée de jeudi et invite les passagers à "s'informer auprès de leur compagnie aérienne pour connaître l'état de leur vol".