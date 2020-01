Grève du 12 janvier : les lignes de métro ouvertes au moins partiellement, 2 transiliens sur 5 en moyenne

Île-de-France, France

Comme samedi, l'amélioration du trafic est nette dans le métro pour ce dimanche, 39e jour de grève dans les transports, contre la réforme des retraites. Toutes les lignes de métro fonctionnent, même si le trafic reste partiel sur la plupart, avec plusieurs stations fermées, en dehors de la 1 et de la 14, qui sont automatisées. Les lignes 2 et 13 fonctionneront uniquement le matin.

En surface, le trafic est quasi normal sur toutes les lignes de tramway, comptez 3 bus sur 4 sur l'ensemble du réseau.

RER A : 1 train sur 2 entre 5 heures et 21 heures. 1 train sur 2 sur la branche Cergy. L’interconnexion est assurée à Nanterre Préfecture. Dernier passage à Châtelet-Les Halles vers 20h30 dans les deux sens.

RER B Nord : 1 train sur 2 toute la journée. L’interconnexion est suspendue en Gare du Nord.

Sur le réseau Transilien

RER C : 2 trains par heure de 7h à 9h et de 16h à 19h, entre Paris-Austerlitz et Brétigny, et entre Paris-Austerlitz et Massy. 1 train par heure entre 9h et 16h, de Paris-Austerlitz à Brétigny. Les autres branches ne sont pas desservies. Les gares d’Ablon, Villeneuve-le-Roi et Athis-Mons ne sont pas desservies dans le sens Paris-Austerlitz - Juvisy.

RER D Nord : 1 train sur 2. Les trains sont terminus origine Châtelet.

RER D Sud : 2 trains sur 5 sur l’axe Paris Gare de Lyon - Corbeil et sur l’étoile de Corbeil. 1 train sur 3 sur l’axe Paris Gare de Lyon - Melun toute la journée. L’interconnexion est suspendue à Paris Gare de Lyon.

RER E : 1 train sur 2 en moyenne sur toutes les branches. Ligne H 2 trains sur 3 en moyenne sur toutes les branches. Ligne J 1 train sur 2 en moyenne sur toutes les branches. Bus sur l’axe Conflans - Pontoise – Gisors du fait de travaux.

Ligne K : 4 trains sur 5 en moyenne.

Ligne L : 1 train sur 2 sur les branches Paris Saint-Lazare - Versailles et Paris Saint-Lazare - Saint-Nom- La-Bretèche. 2 trains sur 5 sur la branche Paris Saint-Lazare - Cergy.

Ligne N : 2 trains sur 3 en moyenne sur toutes les branches.

Ligne P : 1 train 2 en moyenne sur toutes les branches.

Ligne R : 1 train sur 5.

Ligne U : 1 train sur 2.

Au niveau national, la SNCF prévoit 4 TGV sur 5, 2 Intercités sur 5 et 1 TER sur 2.