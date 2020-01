Grève du 13 janvier : toutes les lignes de métro ouvertes aux heures de pointe, 7 Transilien sur 10

Au 40e jour de grève, la RATP annonce une nette amélioration du côté des RER, avec 1 train sur 2 sur les lignes A et B toute la journée. Toutes les lignes de métro seront ouvertes, au moins aux heures de pointe. Il y aura 7 trains sur 10 en moyenne sur le réseau Transilien.

Île-de-France, France

Le trafic s'améliore lundi dans les transports franciliens, au 40e jour de la grève contre la réforme des retraites. La SNCF annonce "une amélioration significative des trains du quotidien", avec 7 Transilien sur 10 en moyenne.

De son côté la RATP prévoit "un trafic encore très perturbé, mais avec une très nette amélioration sur le réseau RER." En effet les RER A et B rouleront toute la journée, avec 1 train sur 2. Toutes les lignes de métro seront ouvertes, mais seulement aux heures de pointes pour la plupart. À noter, les lignes 2 et 10 rouleront en continu de 6h30 à 19h30.

En surface, le trafic est quasi normal pour les tramway 3b et 3a, et il faudra compter sur 4 bus sur 5 en moyenne.

Les prévisions de trafic à la RATP pour la journée du lundi 13 janvier

Transilien

RER C : 1 train sur 2 en moyenne. L’ensemble des branches sont desservies.

RER D : 1 train sur 2 en moyenne. Nette amélioration avec le rétablissement de l’interconnexion dans Paris.

RER E : 4 trains sur 5 en moyenne. L’axe Haussmann -Tournan est en service normal.

Ligne H : 2 trains sur 3 sur l’ensemble des axes.

Ligne J : 2 trains sur 3 en moyenne.

Ligne K : 2 trains sur 3 entre Paris et Crépy. Des relations en bus sont mises en place entre Crépy et Mitry.

Ligne L : 2 trains sur 3 sur l’ensemble des branches.

Ligne N : 2 trains sur 3 pour l’ensemble des axes.

Ligne P : 2 trains sur 3 en moyenne avec un service normal sur Esbly Crécy et 1 train sur 2 sur l’axe Paris Est - Château Thierry.

Ligne R : réouverture de l’axe Montereau. 1 train sur 3 sur les axes Montereau via Moret et Montargis. Sur l’axe Montereau via Héricy seule la gare de Champagne-sur-Seine est desservie par TER.

Ligne U : 3 trains sur 4.

Tramway 4 : fréquence de 12 min.

Tramway 11 : Service normal.

Au niveau national, la SNCF annonce 8 TGV sur 10, 7 TER sur 10, et 4 Intercités sur 10.