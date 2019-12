Grève du 14 décembre : les prévisions trafic SNCF et RATP, week-end très difficile

Île-de-France, France

Comment va-t-on pouvoir circuler dans les transports en commun le week-end du 14 et 15 décembre. Sans surprise ce sera encore très compliqué. On commence par le métro :

RER (zone RATP)

Trafic extrêmement perturbé. Les trains circuleront uniquement de 12h00 à 18h00. Les gares RATP seront fermées en dehors de ces horaires. :

RER A : Trafic fortement perturbé avec 1 train sur 2 de 12h00 à 18h00.

Depuis Châtelet, 1ers trains pour l'ouest : 12h07 St Germain / 11h57 Cergy. Depuis Châtelet, 1ers trains pour l'est : 12h19 Boissy / 12h09 MLV Chessy.

Depuis Châtelet, derniers trains pour l'ouest : 18h07 St Germain / 18h17 Cergy et derniers trains pour l'est : 18h19 Boissy / 18h29 MLV Chessy.

RER B : Trafic très fortement perturbé avec 1 train sur 3 uniquement de 12h00 à 18h00. Interconnexion interrompue à Gare du Nord.

Depuis Châtelet, 1ers trains pour le nord : 11h56 Aéroport CDG / 12h11 Mitry-Claye avec changement à Gare du Nord, et 1ers trains pour le sud : 12h11 Robinson / 12h11 Massy-Palaiseau et St Rémy avec changement à Denfert R.

Depuis Châtelet derniers trains pour le nord : 17h26 Aéroport CDG / 17h41 Mitry-Claye avec changement à Gare du Nord, et derniers trains pour le sud : 17h41 Robinson / 17h56 Massy-Palaiseau / 17h41 St Rémy avec changement à Denfert R.

Métro

Ligne 1 et 14 : Trafic normal

Cityval : Trafic normal

Lignes exploitées entre 13h et 18h :

Ligne 3 : Trafic très perturbé avec un intervalle de 6 min entre Pont de Levallois et Havre-Caumartin. Derniers départs des terminus vers 17h30.

Ligne 4 et 7 : Trafic très perturbé avec un intervalle de 6 min et plusieurs stations fermées. Derniers départs des terminus vers 17h30.

Ligne 9 : Trafic perturbé entre :

Nation et Mairie de Montreuil : 4 min d'intervalle et plusieurs stations fermées. Derniers départs des terminus vers 17h30.

Pont de Sèvres et Franklin Roosevelt : 6 min d'intervalle et plusieurs stations fermées. Derniers départs des terminus vers 17h30.

Ligne exploitée entre 9h30 et 18h00 :

Ligne 8 : Trafic très perturbé avec un intervalle de 10 min entre Pointe du Lac et Reuilly Diderot. Derniers départs des terminus vers 17h30.

Lignes 2, 3bis, 5, 6, 7bis, 10, 11, 12, 13 : Trafic interrompu

Tramway :

Trafic perturbé Les lignes suivantes fonctionneront toute la journée :

Ligne 2 : Trafic quasi normal

Ligne 3 :Trafic normal

Ligne 3 a : En moyenne 4 tramways sur 5 jusqu'à 21h00

Ligne 3 b : En moyenne 4 tramways sur 5

Ligne 6 :Trafic quasi normal

Ligne 7 : En moyenne 3 tramways sur 4

Ligne 8 : Trafic normal

Circulation de 6h30 à 11h30 et de 15h30 à 21h00 :

T1 : En moyenne 2 tramways sur 3 avec un intervalle de 15 min

SNCF : 1 transilien sur 6 en moyenne

RER A : 3 trains par heure entre 12H et 18 h sur la branche Cergy. l'interconnexions assurée à Nanterre préfecture.

RER B : Nord : 1 train sur 3 en journée. Pas de train à partir de 22 H. L'interconnexion est suspendue Gare du Nord

RER C : 2 trains par heure de 7h à 9h et de 16 h à 19 h et 1 train par heure entre 9h et 16 h de Paris-Austerlitz à Brétigny. les autres branches ne sont pas desservies.

RER D :

Nord : circule de 11h à 20h avec un train par heure sur la branche Paris-Villiers-Le-Bel et un train toutes les deux heures sur l'axe Paris-Nord/orry La Ville.

Sud : circule de 12h à 20h 1 train par heure sur la branche Paris Gare de Lyon-Corbeil et 1 train par heure sur la branche Paris Gare de Lyon-Melun. L'interconnexion est suspendue entre Gare du Nord et Gare de Lyon.

RER E : 2 trains par heure sur les branches Haussmann-Chelles et Haussmann-Tournan.

1 train par heure sur l'axe Haussmann Villiers-sur-Marne.

Ligne H : 1 train sur 4 en moyenne. la liaison Creil-Pontoise est assurée par bus. Aucune circulation entre Montsoult et Luzarches.

Ligne J : 2 trains sur 5 en moyenne sur l'axe Paris Saint Lazare Ermont et 1 train sur 3 sur les autres axes.

Ligne K : Aucune circulation n'est assurée au départ de Paris-Nord. Seules les relations Crépy-Mitry-Claye et Crépy-Roissy sont assurées en bus.

Ligne L : 1 train sur 3 sur les branches Paris-Saint-Lazare Versailles et Paris Saint Lazare Saint-Nom-la-Bretèche. La branche Paris Saint Lazare Cergy n'est pas desservie.

Ligne N : en moyenne 1 train sur 10 sur les axes Paris- Montparnasse-Rambouillet et Paris Plaisir Dreux de 8h à 21 h.

Ligne P 1 train par heure sur l'axe Paris-Chelles-Meaux

Ligne R : aucune circulation

Ligne U : aucune circulation

Tramway 4 : fréquence de 15 minutes. ouverture du prolongement Clichy-Montfermeil à mi-journée

Tramway 11 : 1 tramway toutes les 13 minutes en journée, puis à 22 minutes après 20h.

Pour le reste des lignes :

TGV : 1 train sur 4 en moyenne

TER : 3 "circulations " sur 10 en moyenne, essentiellement assuré par des bus

Intercités : 1 train sur 10 en moyenne