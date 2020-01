Grève du 14 janvier : l'amélioration du trafic se confirme à la SNCF en Bourgogne-Franche-Comté

Dijon, France

PREVISIONS TER En Bourgogne FRanche – Comté :

7 circulations TER sur 10 seront assurées mardi sur la Région.

Pour la première fois depuis le début du mouvement, 95% de cette offre sera réalisée en trains !

Seule la liaison Nevers – Paray – Lyon restera assurée en totalité par cars de substitution.

PREVISIONS DE TRAFIC TGV en BFC :

Le trafic sera quasi normal au départ et à destination de Paris sur tous les axes TGV.

En moyenne 9 TGV sur 10 seront assurés sur l’ensemble de nos destinations France et International.

Dès ce mardi, tous les TGV INOUI et OUIGO disponibles à la vente jusqu’au dimanche 19 janvier 2020 inclus sont garantis et visibles sur l’Assistant SNCF, sur OUI.sncf et tous les autres canaux de vente.

Bourgogne – Franche – Comté vers et depuis Paris :

Le Creusot - Paris : 6 allers et 7 retours

Mâcon - Paris : 8 allers - retours

Dijon - Paris : 9 allers - retours

Montbard - Paris : 4 allers – 3 retours

Besançon - Paris : 5 allers - retours

Dole - Paris : 3 allers – 2 retours

Belfort - Paris : 6 allers - retours

Bourgogne – Franche – Comté vers et depuis le SUD, Grand EST… :

Strasbourg - Marseille via BFC : 1 aller et 1 retour

Frankfurt - Marseille : 1 aller et 1 retour

Luxembourg - Montpellier via BFC : 1 aller et 1 retour

PREVISIONS INtercités en BFC :

Paris – Clermont via Nevers : 5 allers - retours