EN DIRECT - Grève du 14 janvier : on vous donne toutes les infos pour mieux circuler en Ile-de-France

C'est encore la galère pour ceux qui veulent prendre un métro ce mardi 14 janvier. Transiliens et RER sont plus nombreux à circuler mais le métro reste très perturbé. Sur la route, on a atteint un pic de 472 km de bouchons hier matin, cela pourrait se reproduire ce mardi.