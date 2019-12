C'est le 11e jour de grève contre la réforme des retraites. Ce dimanche s'annonce particulièrement compliqué dans le métro parisien, avec la très grande majorité des lignes fermées, ainsi que le RER A. Seul 1 TGV sur 4, et 1 Transilien sur 5 circuleront.

Grève du 15 décembre : les prévisions SNCF et RATP, presque pas de métro ce dimanche

Île-de-France, France

Comment allez-vous pouvoir circuler ce dimanche en Ile-de-France ? Sans surprise, ce sera encore une journée compliquée pour les usagers des transports en commun, lors du 11e jour de grève contre la réforme des retraites.

Métro

14 lignes de métro seront fermées ce dimanche. Seules les lignes automatisées 1, 14 et Orlyval, circuleront normalement et toute la journée. En clair, les lignes 2, 3, 3bis, 4, 5, 6, 7, 7bis, 8, 9, 10, 11, 12 et 13 ne circuleront pas du tout.

RER (zone RATP)

Le RER A sera fermé toute la journée. LE RER B fonctionnera avec un 1 train sur 3 au départ de Massy et de Robinson en direction de Gare du Nord, et uniquement entre 12h et 18h.

Bus et tramway

Côté bus, 60% du service sera assuré. Vous pouvez consulter le détail des lignes de bus sur le site de la RATP. Le service de tramway sera quasi normal ce dimanche.

Trains

TGV : 1 train sur 4 circulera ce dimanche, indique la SNCF.

: 1 train sur 4 circulera ce dimanche, indique la SNCF. Ouigo : comptez 1 train sur 4.

: comptez 1 train sur 4. Intercités : 1 train sur 10 sera sur les rails.

1 train sur 10 sera sur les rails. TER : seul 1 train sur 3 circulera.

seul 1 train sur 3 circulera. Transilien : 1 train sur 5 sera en circulation.

Et lundi 16 décembre ?

La RATP annonce que la journée de lundi devrait ressembler à celle de vendredi 13 décembre. Les lignes de métro 1, 14 et Orlyval circuleront normalement. Les lignes 4, 7 et 9 devraient être assurées partiellement aux heures de pointe. La ligne 11 devrait être ouverte pour la pointe du matin. Les lignes 3 et 8 devraient l'être pour la pointe du soir.

Dans le RER (en zone RATP), comptez 1 train sur 2 pour le RER A, et 1 train sur 3 en circulation pour le RER B, en heures de pointe.

Côté bus, 50% du service devrait être assuré. Le service de tramway devrait être quasi normal. Des prévisions plus précises seront annoncées dimanche en fin d'après-midi, vers 17h.