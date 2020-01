Grève du 15 janvier à la SNCF : les prévisions de trafic en Nouvelle-Aquitaine

Bonne nouvelle pour les voyageurs : le trafic continue de s'améliorer à la SNCF pour ce mercredi 15 janvier, au 42e jour de mobilisation contre la réforme des retraites. Le trafic sera quasi normal au départ et à destination de Paris avec 9 TGV sur 10 assurés en moyenne au niveau national et à l'international, et 8 TER sur 10 en moyenne indique la SNCF.

Les prévisions détaillées en Nouvelle-Aquitaine

La SNCF prévoit 7 TER sur 10 en circulation en Nouvelle-Aquitaine pour ce mercredi 14 janvier. Les usagers sont invités à retrouver le détail ligne par ligne sur le site TER Nouvelle Aquitaine).

La SNCF prévoit 9 TGV sur 10 en circulation en Nouvelle-Aquitaine

La SNCF prévoit 8 Ouigo sur 10 en circulation en Nouvelle-Aquitaine

La SNCF prévoit 7 Intercités sur 10 en circulation en Nouvelle-Aquitaine

La situation en temps réel en Nouvelle-Aquitaine

En cliquant sur les liens, vous pouvez suivre l'évolution du trafic en temps réel sur le site de la SNCF en gare de :