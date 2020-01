Grève du 15 janvier : la traversée en RER B de nouveau possible, de "nouvelles améliorations" dans le métro

Paris, France

Il sera de nouveau possible de traverser l'Île-de-France à bord du RER B ce mercredi 15 janvier, 42ème jour de grève dans les transports contre la réforme des retraites. L'interconnexion à la Gare du Nord est rétablie donc il ne sera plus nécessaire de faire de changement pour aller à l'aéroport Roissy Charles de Gaulle. Mais le trafic du RER B sera tout de même perturbé, 1 train sur 2 circulera.

Par ailleurs, la SNCF annonce aussi une "amélioration progressive" du trafic des Transilien en Île-de-France avec 3 trains sur 4 en moyenne en circulation mercredi 15 janvier, contre 7 trains sur 10 lundi et mardi.

Le trafic SNCF en Île-de-France

RER A : 1 train sur 2 en moyenne toute la journée.

RER B : 1 train sur 2 en moyenne. L’interconnexion est rétablie en Gare du Nord.

RER C : 3 trains sur 5 en moyenne. Toutes les branches sont desservies.

RER D : 3 trains sur 5 en moyenne.

RER E : 4 trains sur 5 en moyenne. L’axe Haussmann Saint Lazare - Tournan est en service normal.

Ligne H : 2 trains sur 3. Toutes les branches sont desservies.

Ligne J : 2 trains sur 3. Toutes les branches sont desservies.

Ligne K : 4 trains sur 5 sur toute la ligne.

Ligne L : Service normal.

Ligne N : 3 trains sur 4. Toutes les branches sont desservies.

Ligne P : 2 trains sur 3 en moyenne, avec un service normal sur Esbly - Crécy et 1 train sur 2 sur l’axe Paris Est - Château Thierry.

Ligne R : 1 train sur 2 en moyenne. Seule la gare de Champagne-sur-Seine est desservie sur la branche Héricy (3 allers-retours).

Ligne U : 3 trains sur 4 en moyenne.

Tramway 4 : Fréquence de 12 min.

Tramway 11 : Service normal.

De "nouvelles améliorations" dans le métro

5 lignes de métro fonctionneront sur les horaires normaux d’exploitation mercredi 15 janvier (les 1, 2, 7 bis, 10 et 14). 6 lignes seront ouvertes en continu en journée et 5 lignes seront ouvertes sur des tranches horaires élargies le matin et l’après-midi.

Par ailleurs, les RER A et B rouleront toute la journée avec 1 train sur 2. Par ailleurs, le trafic sera normal sur le Tramway et 4 bus sur 5 circuleront.