Grève du 16 décembre : les prévisions RATP et SNCF, un lundi toujours très perturbé

Île-de-France, France

Comment allez vous pouvoir circuler ce lundi dans les transports en commun et sur la route ? Ce lundi 16 décembre va encore être très compliqué, au 12e jour de grève contre la réforme des retraites. Sans surprise, les prévisions de la RATP et la SNCF annoncent une nouvelle journée de galère pour les Franciliens.

Métro

Pour le métro, la situation sera similaire à celle de vendredi. 8 lignes de métro seront totalement fermées. Il s'agit des lignes 2, 3bis, 5, 6, 7bis, 10, 12 et 13. Les lignes 4, 7, 8 et 9 circuleront uniquement aux heures de pointe (6h30-9h et 16h30-19h30), avec seulement 1 train sur 3. La 8 desservira uniquement les gares entre Créteil-Pointe du Lac et Reuilly-Diderot.

Pour les usagers de la ligne 11, comptez 1 train sur 4 et uniquement de 6h30 à 9h. La ligne 3 circulera seulement entre 16h30 et 19h30, avec une fréquence d'un train sur 5 entre Havre-Caumartin et Pont de Levallois.

Seules les lignes automatiques, la 1, la 14 et Orlyval, fonctionneront normalement toute la journée, mais avec des risques de saturation aux heures de pointe.

RER (zone RATP)

Le RER A circulera avec 1 train sur 2, uniquement pendant les heures de pointe (6h30-9h30 et 16h30-19h30). Mêmes horaires de circulation pour le RER B, où seul 1 train sur 3 sera sur les rails. L'interconnexion est interrompue à Gare du Nord.

Bus et tramway

La RATP annonce qu'au moins 50% du service de bus sera assuré ce lundi. Vous pouvez consulter les prévisions en détail sur son site. Sachez également que l'Orlybus et le Roissybus circuleront normalement.

Du côté des tramway, la RATP prévoit un "trafic quasi-normal". Dans le détail, comptez 5 tramways sur 6 sur la ligne 2. 1 tram sur 2 circulera sur les rails de la ligne T6. Pour le T8, ce sera 3 tramways sur 4 en circulation. Les lignes T5 et T7 circuleront normalement.

Attention, d'autres lignes seront davantage perturbées. La ligne T3b circulera avec 4 tramways sur 5, et sera interrompue entre 12h et 15h. Le tram T1 fonctionnera uniquement pendant les heures de pointe (5h30-9h30 et 15h30-19h30). Comptez un tram sur 2 avec une fréquence de 10 minutes. Enfin, il y aura 3 tramways sur 4 sur la ligne T3a, et ils circuleront seulement entre Pont du Garigliano et Porte d'Ivry, comme la semaine dernière.

Trains

TGV : 1 train sur 3 circulera ce lundi, indique la SNCF.

: 1 train sur 3 circulera ce lundi, indique la SNCF. Ouigo : comptez 1 train sur 3.

: comptez 1 train sur 3. Intercités : 1 train sur 6 sera sur les rails.

1 train sur 6 sera sur les rails. TER : 4 liaisons sur 10 sont assurées, la plupart grâce à des bus.

4 liaisons sur 10 sont assurées, la plupart grâce à des bus. Transilien : 1 train sur 4 sera en circulation.

1 train sur 4 sera en circulation. Le trafic international sera également perturbé.

Sur la route

Comme la semaine dernière, les Franciliens devraient encore être nombreux à privilégier la voiture pour éviter les difficultés dans les transports en commun. Et comme la semaine dernière, les bouchons devraient encore s'accumuler aux heures de pointe sur les routes d'Ile-de-France.

La préfecture de police annonce qu'elle reconduit, ce lundi, la mesure qui autorise les automobilistes qui font du covoiturage à rouler sur les voies réservées aux bus et aux taxis. Cela concerne les autoroutes A1, A6a, A10 et A12 et devrait désengorger ces axes.