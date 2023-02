Grève du 16 février : quelles perturbations en Bretagne ?

En ce cinquième jour d'appel à la mobilisation contre la réforme des retraites - et en pleines vacances dans l'académie de Rennes - les transports publics dans les villes s'annoncent légèrement perturbés en Bretagne. Les lignes peuvent être suspendues durant les manifestations.

En revanche à la SNCF, certaines lignes comme la ligne TER Brest-Quimper, ne verra aucun train de la journée.

Brest

Pas de ligne régulière 5 et 6.

Service perturbé sur le tramway et sur les lignes de bus 1-2-3-4-10-13-16-19.

Quimper

La ligne QUB city , la navette du centre-ville, ne circule pas à partir à de 10h50.

Des perturbations sur les lignes 2-4-5-9

Morlaix

Les lignes 3-4-N1 sont interrompues de 9h30 à 15 heures

Les lignes 1-2-N2 peuvent être interrompues durant la manifestation entre 103h0 et 14 heures, et pas de desserte du centre-ville à ce moment des lignes 20-28-30-36+-40.

Lorient

L'appel à la grève n'est "pas suivi par le Réseau CTRL & les sous-traitants. Le réseau peut être confronté à des perturbations si des manifestations sont organisées", précise la CTRL .

Quimperlé

Circulation normale sauf à l'heure des manifestations .

Lannion

"En raison d'une manifestation prévue sur la voie publique, le trafic risque d'être perturbé entre 12 heures et 14 heures" annonce l'agglomération

TER

"La circulation des trains sera fortement perturbée le jeudi 16 février", annonce la direction.

Aucun train entre Brest et Quimper, entre Auray et Quiberon, sur la ligne Dol-Dinan-St Brieuc.

Pas de train avant 13h40 entre Guingamp et Paimpol et entre Carhaix et Guingamp.

Perturbations sur les autres ligne détaillées ici , sauf la ligne Rennes-Janzé-Châteaubriant où il est prévu un service normal.