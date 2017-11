Grève du 16 novembre : des perturbations dans les transports et dans les écoles primaires

À l'appel de plusieurs syndicats, la grève du 16 novembre contre les réformes du gouvernement entraînera de "légères perturbations" sur le réseau SNCF et des complications pour les écoles primaires et les activités périscolaires.

Le trafic du réseau SNCF et le fonctionnement des écoles primaires seront perturbés par la grève interprofessionnelle du 16 novembre, à l'appel des syndicats contre les réformes du gouvernement. Un rassemblement est prévu Place de la République à Arles et sur le Vieux-Port de Marseille à 10h30, en présence du secrétaire générale de Force Ouvrière Jean-Claude Mailly et du député de la 4ème circonscription des Bouches-du-Rhône Jean-Luc Mélenchon.

La SNCF annonce 1 intercités sur 2

De "légères perturbations" sont à prévoir sur le réseau SNCF en raison de la grève. Un intercités sur deux circulera. Les lignes TER seront perturbées entre Marseille et Miramas via la côte bleue, avec 4 trains sur 5 et entre Marseille et Orange avec 2 trains sur 5. Le trafic du TGV sera "quasi-normale" annonce la SNCF.

128 cantines fermées dans les écoles primaires de Marseille

À Marseille, 128 cantines d'écoles primaires seront fermées le jeudi 16 novembre ainsi que 38 crèches. À Aix en Provence, les garderies du soir et du matin ne seront pas assurées dans une dizaine d'écoles et la cantine sera également fermée dans 40 établissements. Les écoles Croix Sainte et Amavet seront fermées à Martigues. Les pique nic ne seront pas autorisés dans toutes les écoles.