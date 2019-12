Grève du 17 décembre en Gironde : à quoi s'attendre dans les transports, écoles et tribunaux ?

Une nouvelle journée de grève contre la réforme des retraites est prévue ce mardi 17 décembre. En Gironde, il y aura des perturbations dans les transports, écoles et tribunaux notamment. On fait le point.

Gironde, France

Après les journées d'action du 5 et du 10 décembre, les opposants à la réforme des retraites descendent à nouveau dans la rue ce mardi 17 décembre.

A Bordeaux, le cortège des manifestants partira à 11h30 de la place de la République et empruntera le trajet habituel des manifestations. Des difficultés de circulation sont à prévoir à République, Victoire, Pasteur, Victor Hugo, Quais, Place de la Bourse, Quinconces et place de la Comédie.

A Libourne, le rendez-vous est donné sur la place Joffre pour une manifestation à partir de 17 heures.

Transports en commun

C'est probablement dans les transports que la grève sera la plus suivie.

A Bordeaux, les trams passeront toutes les 7 minutes et demi environ et il faudra compter 15 minutes d'attente aux départs des terminus. Il n'y aura des trams qu'entre 6h30 et 20h30.

Du côté des bus, la circulation est aussi prévue entre 6h30 et 20h30 mais la fréquence ira de 15 à 30 minutes. 12 lignes de bus ne circuleront pas du tout.

Les prévisions TBM en détails sont à retrouver ici.

Trains

Les prévisions SNCF de ces derniers jours étaient un peu plus optimistes mais le trafic redevient très perturbé ce mardi depuis la gare Bordeaux Saint-Jean. Il y aura entre 4 et 5 TGV et 1 Ouigo allers-retours Bordeaux-Paris et on pourra compter sur 4 TER sur 10. Il y aura par exemple 7 allers-retours Bordeaux-Arcachon dans la journée mais seulement 2 entre Bordeaux et Périgueux.

Cela ne couvrira pas toutes les annulations mais, comme depuis le début du mouvement, 214 bus de substitution prendront le relais des trains.

Écoles

Les écoles maternelles et primaires de la Gironde tourneront elles aussi au ralenti ce mardi. L'accueil des enfants pourra être perturbé et les temps de restauration et de garderie ne seront pas toujours assurés. Sur les 18 écoles maternelles et élémentaires de Talence, 11 cantines ne seront par exemple pas ouvertes.

Toutes les perturbations sont à retrouver sur sites des mairies des communes.

Les syndicats d'enseignants appellent par ailleurs à une mobilisation devant le rectorat à 10h30 avant de rejoindre le cortège principal.

Personnels hospitaliers et avocats

Les personnels hospitalier se retrouveront à 10h30 devant l'ARS (Agence régionale de Santé) pour défendre l'hôpital public à l'appel de l'intersyndicale. Ils rejoindront ensuite le cortège de la manifestation interprofessionnelle contre la réforme des retraites.

Les avocats ont, eux aussi, prévu de se rejoindre un peu avant la manifestation générale, à 11h15, sur les marches du palais de justice. Ils prévoient également de faire une grève des audiences toute la journée du 17 décembre.