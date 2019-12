Grève du 17 décembre : le trafic SNCF toujours très perturbé en Bourgogne

La grève nationale se poursuit à la SNCF, et le trafic reste très perturbé sur les rails en Bourgogne Franche Comté ce mardi 17 décembre. Avec notamment 3 TER sur 10 en moyenne en circulation.

Dijon, France

Suite à l’appel intersyndical à manifester, le trafic de la journée du mardi 17 décembre sera plus réduit que celui du lundi 16.

Le trafic des trains du quotidien sera extrêmement perturbé.

Aussi, afin de préserver la sécurité de tous, la SNCF recommande aux clients de TER de ne pas venir en gare et d’utiliser d’autres moyens de transport, notamment le covoiturage.

Pour la période des vacances de fin d’année, les clients seront informés ce mardi 17 décembre dans la journée des circulations garanties les vendredi 20, samedi 21 et dimanche 22 décembre et pour les journées suivantes (23, 24, 25 et 26 décembre), les informations seront transmises le jeudi 19 décembre.

TGV en Bourgogne Franche-Comté:

8 allers Le Creusot Monceau TGV <> Paris et 7 retours

6 allers-retours Mâcon Loché TGV <> Paris

3 allers – retours Dijon-Ville <> Paris

1 aller Paris <>Montbard et 2 retours Montbard <> Paris

2 allers-retours Besançon Franche Comté TGV <> Paris

2 allers retours Belfort Montbéliard TGV <> Paris

Intercités :

Paris - Clermont (via Nevers) : aucune circulation

Paris Nevers (via Cosne) : aucune circulation

TER Bourgogne Franche – Comté

3 circulations sur 10 en moyenne sur la Région avec 117 trains et 86 cars

Les 117 trains sont répartis ainsi :

2 allers -retours Dijon <> Lyon

2.5 allers - retours Paris <> Dijon

3.5 allers - retours Laroche <> Paris (4 Laroche> Paris / 3 Paris > Laroche)

3 allers - retours Dijon <>Laroche,

4 allers - retours Dijon <> Chalon,

3 allers - retours Dijon <> Mâcon,

1 aller - retour Dijon <> Is-sur-Tille,

2.5 allers - retours Dijon <> Nevers (3 Nevers > Dijon / 2 Dijon > Nevers),

3.5 allers - retours Nevers <> Decize (4 Decize > Nevers / 3 Nevers > Decize),

2 allers Dijon > St Amour,

7.5 allers - retours Dijon <> Besançon, (8 Besançon Dijon – 7 Dijon Besançon),

3 allers-retours Besançon / Le Valdahon,

2 allers - retours Besançon / Morteau,

3 allers - retours Besançon <> Lons le saunier,

4 allers - retours Besançon <> Belfort,

10 allers - retours Meroux <> Delle,

3 allers – retours Frasne <> Neuchâtel.

Les 86 cars de substitution (entre 1 et 4 A/R selon les lignes) circuleront sur les axes :

- Auxerre / Laroche,

- Chalon / Montchanin / Etang,

- Montchanin/Paray,

- Etang/Autun,

- Nevers /Cosne,

- Dijon / Seurre,

- Les Laumes / Dijon / Is sur tille,

- Paray / Lyon,

- Dole / Andelot / St Claude,

- Belfort / Vesoul Epinal.

Aucune circulation (ni bus ni train) sur l’axe Besançon TGV – Besançon Viotte.