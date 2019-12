Grève du 17 décembre : les prévisions de trafic de la SNCF en Champagne-Ardenne

Champagne-Ardenne, France

La grève contre la réforme des retraites se poursuit et le trafic SNCF sera encore très perturbé ce mardi 17 décembre 2019 en Champagne-Ardenne.

En Champagne-Ardenne, la SNCF prévoit sur les lignes régionales :

Paris - Châlons-en-Champagne : 4 allers-retours (ligne Vallée de la Marne)

(ligne Vallée de la Marne) Epernay - Reims : 4 allers-retours

Charleville-Mézières - Reims : 2 allers-retours

Paris - Troyes : 2 allers-retours

Charleville - Givet : 1 aller-retour

Givet - Charleville : 1 train

Aucun autre TER ne circulera sur le reste du territoire en Champagne-Ardenne

Quelques TGV circulent ce mardi en Champagne-Ardenne.

Reims - Paris : 3 allers-retours

Paris - Champagne-Ardenne TGV : 2 allers

Champagne-Ardenne TGV - Nancy : 1 aller

Champagne-Ardenne TGV - Strasbourg : 1 aller

Ouigo : aucune circulation

La SNCF met en place un service de desserte par la route. Elle prévoit 51 cars de substitution, essentiellement le matin et le soir, pour assurer la desserte de certaines lignes régionales avec un accès non garanti et un nombre de places limitées.

Mieux vaut annuler ou reporter son voyage si c'est possible. La SNCF rappelle que vous pouvez échanger votre billet TGV, Ouigo, Intercités avant le départ, ou vous faire rembourser sans frais ni surcoût. C'est valable aussi pour un billet non échangeable ou non remboursable.

Vous trouverez des précisions sur les horaires pour les TER sur le site de la SNCF en Champagne-Ardenne et pour toutes les lignes via l'application mobile "Assistant SNCF", sur le site internet sncf.com et par téléphone au 36 35 (appel sans surcoût).