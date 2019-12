Grève du 17 décembre : les prévisions de trafic SNCF et RATP, aucune amélioration

Île-de-France, France

Une nouvelle journée très , très compliquée dans les transports mardi.

Les prévisions de la RATP :

Le RER A circulera avec 1 train sur 2, uniquement pendant les heures de pointe (6h30-9h30 et 16h30-19h30). Interconnexion assurée à Nanterre Préfecture. Mêmes horaires de circulation pour le RER B, où seul 1 train sur 3 sera sur les rails. L'interconnexion est interrompue à Gare du Nord.

Du coté des bus, c'est 1 sur 3 en moyenne.

Les prévisions de la SNCF :

RER A : 1 train sur 2 en moyenne uniquement aux heures de pointe sur les branches Cergy et Poissy. L'interconnexion est assurée à Nanterre préfecture.

RER B : 1 train sur 3 en moyenne. L'interconnexion est suspendue Gare du Nord

RER C :

4 trains par heure entre Paris-Austerlitz et Brétigny en heures de pointe et 1 train par heure en heures creuses.

2 trains par heure sur les branches Paris-Austerlitz – Massy et Paris-Austerlitz – Juvisy, uniquement en heure de pointe. Les autres branches ne sont pas desservies

RER D :

Nord : 3 trains par heure sur la branche Paris – Villiers-le-Bel et 2 trains par heure entre Paris-Nord et Orry La Ville uniquement en pointe. Desserte complétée par des arrêts TER en gare de Creil et Chantilly-Gouvieux.

Sud : 2 trains par heure en heures de pointe et 1 train par heure en journée sur les branches Paris Gare de Lyon – Corbeil et Paris Gare de Lyon – Melun. L’interconnexion est suspendue entre Gare du Nord et Gare de Lyon.

RER E : 1 train sur 3 en moyenne sur l’axe Haussmann – Chelles-Gournay. Branche Villiers-Tournan : 3 trains par heure au départ de Paris-Est omnibus de Rosny Bois Perrier à Tournan uniquement en heures de pointe.

Ligne H : 1 train sur 3 en moyenne et 4 allers retours sur Montsoult Luzarches. La liaison Creil – Persan – Valmondois – Pontoise est assurée en bus.

Ligne J : 1 train sur 3 en moyenne de 5h à 21h. L’axe Conflans Mantes n’est pas desservi. Desserte complétée par des trains TER en gare de Mantes La Jolie.

Ligne K : 3 allers retours train Paris – Crépy, complétés avec des relations en bus entre Crépy et Mitry. Desserte complétée par 4 allers-retours assurés par TER sur les gares de Crépy et Dammartin.

Ligne L : 1 train sur 3 en moyenne de 5h à 23h sur les branches Paris Saint-Lazare - Versailles et Paris Saint-Lazare - Saint-Nom-La-Bretèche. La branche Paris Saint-Lazare – Cergy n’est pas desservie.

Ligne N : 2 trains par heure sur les axes Paris-Montparnasse – Rambouillet et Paris-Montparnasse – Plaisir-Grignon en heures de pointe. Desserte complétée par des trains TER sur les gares de Versailles-Chantiers et Rambouillet.

Ligne P 1 train sur 3 en moyenne sur l’axe Paris-Est – Meaux. Les branches Provins, Coulommiers, La Ferté Milon et Esbly ne sont pas desservies. La gare de Château-Thierry est desservie par des allers retours TER.

Ligne R : Aucun train. Quelques dessertes des gares de Bois-Le-Roi à Montereau assurés par TER

Ligne U : aucune circulation

Tramway 4 : fréquence de 15 min sur toutes les branches de 6h30 à 20h.

Tramway 11 : Service quasi normal

Pour le reste des lignes :

TGV : 1 train sur 4 en moyenne

TER : 5 % des circulations assurées

Intercités : 3 circulations sur 10 en moyenne (train + bus)