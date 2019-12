Grève du 17 décembre : les prévisions de trafic SNCF en Franche-Comté

Franche-Comté, France

Le trafic s'annonce encore "très perturbé" ce mardi 17 décembre sur les rails en raison de la nouvelle journée de mobilisation interprofessionnelle contre la réforme des retraites. Voici les prévisions de circulation.

Le trafic des TGV

3 allers-retours Dijon-Paris

1.5 allers – retours Montbard <> Paris : 1 aller Paris – Montbard et 2 retours Montbard > Paris

: 1 aller Paris – Montbard et 2 retours Montbard > Paris Belfort-Paris : 2 allers-retours

2 allers-retours Besançon-Paris : 2 allers-retours

Il n'y a toujours aucune circulation sur l’axe Besançon TGV – Besançon Viotte.

Le trafic des TER

La SNCF annonce 3 TER sur 10 en moyenne sur la Région avec 117 trains et 86 cars Dans le détail en Franche-Comté :

7.5 allers - retours Dijon <> Besançon , (8 Besançon Dijon – 7 Dijon Besançon)

, (8 Besançon Dijon – 7 Dijon Besançon) 4 allers - retours Besançon <> Belfort

10 allers - retours Meroux <> Delle

"Pour la période des vacances de fin d’année, les clients seront informés ce mardi 17 décembre dans la journée des circulations garanties les vendredi 20, samedi 21 et dimanche 22 décembre, et à partir du jeudi 19 décembre pour les journées des 23, 24, 25 et 26 décembre", précise la SNCF.