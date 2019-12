Grève du 17 décembre : les prévisions de trafic SNCF en Lorraine

Lorraine, France

Le trafic SNCF est toujours très perturbé ce mardi 17 décembre, en cette journée de grève nationale interprofessionnelle. Découvrez les prévisions de trafic de la SNCF en Lorraine pour le mardi 17 décembre.

La circulation des TER en Lorraine

Il y aura 141 trains express régionaux en Lorraine pour cette journée de mardi, soit une dizaine de plus que ce lundi.

Axe Nancy-Metz-Luxembourg : 77 trains sur 189 seront assurés dans la journée.

Autres liaisons TER : en tout, 64 trains circuleront en Lorraine . Service normal avec 30 trains sur la ligne Longwy-Luxembourg. 5 allers-retours sur la ligne Metz-Rémilly , 2 allers-retours sur la ligne Nancy-Lunéville , 6 allers-retours sur la ligne Nancy-Pont-Saint-Vincent , 4 allers-retours entre Nancy et Remiremont et aucun autre TER sur les autres lignes.

. Service normal avec 30 trains sur la ligne 5 allers-retours sur la ligne , 2 allers-retours sur la ligne , 6 allers-retours sur la ligne , 4 allers-retours entre Nancy et Remiremont et aucun autre TER sur les autres lignes. 49 cars ont été commandés pour assurer la desserte de certaines lignes régionales "avec un accès non garanti et un nombre de places limité."

La circulation des TGV et des Ouigo

Metz-Paris : 8 allers-retours

8 allers-retours Nancy-Paris : 6 allers-retours

Les prévisions de trafic SNCF pour toute la France

TER : 3 trains sur 10

TGV et Transilien : 1 TGV sur 4, 1 Transilien sur 5

Intercités : 1 sur 6

Le trafic international : trafic perturbé

Les usagers peuvent trouver des précisions sur les horaires pour les TER sur le site de la SNCF dans le Grand Est et pour toutes les lignes via l'application mobile "Assistant SNCF", sur le site internet sncf.com et par téléphone au 36 35 (appel sans surcoût).