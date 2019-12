EN DIRECT - Grève du 17 décembre : mardi noir pour les Franciliens et les Parisiens

Ce mardi 17 décembre va être une journée noire pour tous ceux qui ont besoin de se déplacer à Paris et en Ile-de-France. La grève pour protester contre la réforme des retraites se poursuit. Il y a peu de transports et beaucoup de monde sur les routes. Une manifestation est aussi prévue à Paris.

Une manifestation pour protester contre la réforme des retraites a lieu ce mardi à Paris. Les syndicats comptent sur une forte mobilisation pour faire plier le Gouvernement. La grève dans les transports en commun se poursuit. Les prévisions sont pratiquement les mêmes ce mardi que celles de lundi. Pour vous déplacer vous êtes de plus en plus nombreux à prendre votre voiture et les bouchons bloquent les routes de plus en plus tôt. Lundi les routiers sont entrés dans la danse et des dépôts de bus ont été filtrés par des grévistes pour empêcher ou retarder la sortie des bus.

Ce qu'il faut retenir pour ce mardi

La manifestation de ce mardi partira de République à 13h30 direction Nation en passant par Bastille.

Le Premier ministre reçoit les syndicats mercredi et les patrons de la SNCF et de la RATP jeudi.

mercredi et les patrons de la SNCF et de la RATP jeudi. Manifestation des personnels hospitaliers à 11h00 à Paris

à 11h00 à Paris La CGT menace de continuer la grève dans les transports durant la période de Noël.

dans les transports durant la période de Noël. La SNCF prévoit un peu moins de Transiliens que mardi.

La RATP annonce la fermeture totale des lignes 2, 3bis, 5, 6, 7bis, 10, 12 et 13. Les lignes 1 et 14 fonctionnent normalement, les autres uniquement aux heures de pointe.

La Région a affrété 220 bus et cars privés pour transporter les Franciliens et assurer une sorte de service minimum sur certains trajets très empruntés.

pour transporter les Franciliens et assurer une sorte de service minimum sur certains trajets très empruntés. Des trains normands de l'axe Paris-Rouen-Le Havre marqueront exceptionnellement l'arrêt dans les gares de Mantes-la-Jolie, Rosny-sur-Seine et Bonnières (78) durant la grève, ont indiqué les Régions Ile-de-France et Normandie.

dans les gares de Mantes-la-Jolie, Rosny-sur-Seine et Bonnières (78) durant la grève, ont indiqué les Régions Ile-de-France et Normandie. Si vous faites du covoiturage (au moins trois dans la voiture), vous pouvez rouler sur les voies réservées aux bus et aux taxis sur l'A1, l'A6a, l'A10 et l'A12, autour de Paris. Attention, ce n'est pas autorisé dans Paris intra muros.

6h30 : 235 km de bouchons. Attention ça coince vraiment beaucoup sur les routes qui vont aux aéroports.

6h21 : un clin d’œil

6h20 : la grève touche aussi les écoles. Des infos pour les parents qui habitent Villejuif (Val-de-Marne)

6h15 : cette grève des transports provoquent de fortes tensions dans les métros et les Transiliens. La RATP et la SNCF demandent à ceux qui le peuvent de renoncer aux transports en commun.

6h11 : vous êtes désormais nombreux au volant. Les routes se chargent (174 km).

6h00 : les routes commencent à se charger doucement. Il y a déjà 94 km de bouchons en ce moment en Ile-de-France. C'est encore assez calme à Paris sur le périphérique.

5h58 : le dépôt de bus de Pantin serait bloqué.

5h52 : sur les routes d'Ile-de-France, pas de gros problèmes pour l'instant. Cela roule bien à Paris sur le périphérique.

Sur le périphérique en ce moment © Radio France - David Kolski

5h48 : des infos sur le tram 11 express

5h45 : des infos sur les lignes N et U

5h43 : des infos sur le RER E

5h42 : des infos sur la ligne P

5h41 : des infos sur la ligne H

5h40 : pour ceux qui ont besoin d'infos sur le RER D

5h33 : pour ceux qui ont besoin d'infos sur le RER C

5h28 : le dépôt de bus Belliard (Paris 18e) serait bloqué. Un dépôt est aussi bloqué à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis).

5h20 : sur les routes pour l'instant tout va bien.

5h05 : bon courage à tous ceux qui ont besoin de se déplacer ce mardi dans notre région.

5h00 : bonjour et bienvenue dans ce direct. Nous vous accompagnons tout au long de cette matinée pour vous informer en temps réel sur l'évolution de la situation sur les routes et dans les transports en commun à Paris et en Ile-de-France.