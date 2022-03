Grève du 17 mars : quelles perturbations dans les transports en Loire-Atlantique et en Vendée ?

La CGT et l'Unsa (Union nationale des syndicats autonomes) sont à l'origine du mouvement national de grève de ce jeudi 17 mars. Les deux syndicats appellent à des manifestations interprofessionnelles pour demander une augmentation générale des salaires, des bourses étudiantes et des pensions pour les retraités. Des manifestations sont prévues le matin à la préfecture de Nantes, au Terre-plein de Penhoët à Saint-Nazaire, au marché couvert à Châteaubriant et l'après-midi place Napoléon à La-Roche-sur-Yon.

A Saint-Nazaire et dans le pays Yonnais, pas de mouvement de grève, les lignes de bus fonctionneront normalement. Des perturbations sont attendues à Nantes sur le réseau Tan mais seulement le temps de la manifestation. En revanche, il y a bel et bien un préavis de grève à la SNCF, avec cependant de légères perturbations annoncées sur le réseau TER Pays de la Loire.

Sur le réseau Tan

Ce mouvement va impacter les lignes du réseau Tan à Nantes, qui seront coupées selon un dispositif prévu dans le centre-ville, de 10h30 à 13h30, le temps de la manifestation.

Ligne 1 du tramway : coupée entre Médiathèque et Bouffay

Ligne 2 du tramway : terminus à 50 Otages

Ligne 3 du tramway : coupée entre Commerce et Hôtel Dieu

Les lignes de bus C1, C3 et C6 seront aussi coupées.

Sur le réseau TER

Le réseau TER Pays de la Loire sera faiblement impacté selon la SNCF : neuf trains sur dix fonctionneront normalement, avec une vigilance à avoir sur les trajets Nantes - Sainte-Pazanne et Angers-Cholet.